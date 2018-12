कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने एक रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांघी के खिलाफ टिप्पणी की। चार दिसंबर को जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, ‘अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये, ये नामदार परेशान क्यों हैं। ये कांग्रेस वालों की नींद क्यों हराम हो गई। इसका कारण है कि मोदी जो एक-एक कदम उठा रहा है उनकी एक-एक दुकान बंद होती चली जा रही है। मुफ्त का माल खाने के जो रास्ते थे उसके फाटक बंद हो रहे हैं। ये परेशानी इसकी है। आप कल्पना कर सकते हो हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई, जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पर, वो बेटी विधवा भी हो गई और बेटी को विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गई। ये रुपए कौन-कौन विधवा थीं जो लेती थीं? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी, जिसके खाते में रुपया जाता था?’

प्रधानमंत्री इस भाषण पर सोशल मीडिया में उनकी खूब आलोचना हुई। पिछले दो दिनों में उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस संचार टीम की प्रमुख अर्चना शर्मा ने कहा, ‘यह प्रधानमंत्री का अनुचित बयान है। वह सिर्फ राजनीतिक लाभों को तवज्जों देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। यहीं वजह है राज्यों के चुनावों में लोग भाजपा को नहीं चुन रहे।’ इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पीएम मोदी के कांग्रेस से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आसिफ खान लिखत हैं, ‘ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता है। अगर आप अभी तक यह सोचते हैं कि मणिशंकर अय्यर गलत थे तो अगले पचास सालों तक आप मोदी और योगी के लायक हैं।’

गौरव लिखते हैं, ‘कांग्रेस सांसद मोदी की मां को पूजनीय माता जी कहते हैं और मोदी ने रैली में राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा कहा। यह कांग्रेस और आरएसएस की संस्कृति में अंतर है। पीएम मोदी बीमार हैं, यह बहस यही खत्म होती है।’ रोशन राय लिखते हैं, ‘ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था। भाषण सुने और खुद से इस आदमी का आकलन करें।’ शाहिद सिद्दीकी लिखते हैं, ‘सोनिया गांधी के पति और देश के प्रधानमंत्री की देश के दुश्मनों ने हत्या कर दी। सोनिया गांधी को विधवा कहने और उसमें मजा लेने में हर भारतीय का अपमान है। मोदी जी को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गलती के लिए माफी मांगने के लिए कुछ गलत नहीं है।’

If you still think that Mani Shankar Aiyer was wrong then u deserve Modi and Yogi for next 50 years.

MP @RajBabbarMP addressed Modi’s mother as ‘Poojaniya Mata ji’ and Modi addressed @RahulGandhi‘s mother as ‘Congress ki Vidhwa’.

This is the difference between the cultures that Congress & RSS represent.

PM Modi is sick! The Debate Ends Here! pic.twitter.com/wLde9c9B8z

