कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया हेड दिव्या स्पंदाना के बिजनेसमैन विजय माल्या के साथ रिश्ते होने की बात सामने आई है। हाल ही में रिपब्लिट चैनल की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि दिव्या विजय माल्या की बहुत करीबी रही हैं जो कि किंगफीशर एयरलाइन्स के बंद हो जाने से पहले उनके साथ काम करती थीं। दिव्या को लोग राम्या के नाम से भी जानते हैं। दिव्या का एक पुराना ट्वीट भी रिपोर्ट में डाला गया है जिसमें बताया गया कि विजय माल्या जब आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मालिक थे तो दिव्या उसकी ब्रांड एम्बेसडर थीं।

इसमें दिव्या ने यह भी लिखा था कि 2010 में विजय माल्या ने उनकी हांगकांग की छुट्टियों का खर्चा उठाया था। रिपब्लिक की इस रिपोर्ट पर दिव्या भड़क गईं हैं और उन्होंने चैनल के मालिक अरनब गोस्वामी से कह डाला कि वे उनकी छुट्टियों का खर्चा उठा सकती हैं। दिव्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मैं साल 2010 से 2012 तक केटरीन कैफ, दीपिका पादुकोण और पुनीत राजकुमार के साथ आरसीबी की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो क्या हुआ? और विन्रमता से… मैं अपनी छुट्टियों का खर्च खुद उठा सकती हूं। अरनब मैं तुम्हारी अगली छुट्टियों का खर्चा उठा सकती हूं, जब तुम यह सब बीजेपी के लिए करना छोड़ दोगे।”

1. I was brand ambassador for RCB along with Katrina Kaif, Deepika Padukone and Puneet Rajkumar from 2010-2012. So what?

And Puhleeze! In all modesty, I can afford to sponsor my holidays. I can also sponsor your next holiday Arnab, when BJP stops doing it for youhttps://t.co/6J3837usjP

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) April 28, 2018