स्मृति ईरानी ने किया अमेठी ब्रांड अचार का ‘प्रचार’, लोग करने लगे राहुल गांधी पर प्रहार

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के एक ट्वीट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये ट्वीट देखकर राहुल गांधी को तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। बहुत से यूजर्स ये भी लिखने लगे कि कहीं राहुल गांधी इसपर भी अपना दावा ना ठोक दें। दरअसल हुआ ये कि स्मृति ईरानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अचार की पोटो पोस्ट की। इस अचार का नाम अमेठी पिकल्स है। स्मृति ईरानी ने अमेठी अचार के डिब्बों की तस्वीर ट्वीट करते हुए बताया कि ये अचार अमेठी की महिलाओं द्वारा बनाया गया है। शुक्रवार को अचार का ‘प्रचार’ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया। ट्वीट में स्मृति ईरानी ने लिखा- आने वाला है अमेठी अचार, एक ब्रांड जिसे अमेठी की महिलाओं द्वारा बनाया और विकसित किया गया है। इन महिलाओं ने अप्रैल 2017 में लॉन्च हुए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की मदद से इस ब्रांड को बनाया है।

Coming soon – Amethi Pickles – a brand conceived, developed and nurtured by women of Amethi at Pradhan Mantri Kaushal Kendra (PMKK) centre inaugurated in April 2017. pic.twitter.com/IBuLc0fwOF — Smriti Z Irani (@smritiirani) February 16, 2018

स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से यूजर्स स्मृति ईरानी के इस ट्वीट पर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी को खरी-खोटी सुना रहे हैं।

Dekh @OfficeOfRG kaam Kaise kiya jata hai — Sarkar (@Nidhipa) February 16, 2018

I pledge to buy these for my family and friends. I will also promote these by gifting to all on Diwali as a respect to the people of Amethi who suffered silently under the leadership of Congress since Independence. — Lone Crusader (@seriousfunnyguy) February 16, 2018

All Pappu has done is give Bhashan in Amethi.

For the first time I am seeing a loosing candidate doing so much for the Area

I admire Maams dedication and love for Amethi.

I am sure next time she will win hands Down.

Pappu will loose his deposit — samir mahagaonkar (@smahagaonkar) February 16, 2018

Woah! This is another level of politics. More power to you, Ma'am.

Is baar Amethi apna hoga 🙂 — Ankur Singh Dhaka (@AnkurDhaka) February 16, 2018

Do send a complimentary batch of these Amethi Pickles to Shehzada of Amethi @OfficeOfRG & Sonia Gandhi. They should also get a taste of what development looks like pic.twitter.com/8ecBTBNeWQ — Rosy (@rose_k01) February 16, 2018

RaGa will be Bhaga from Amethi in next election. — Praveen Agrawal (@agrawalp2001) February 16, 2018

Rahul baba explaining what dynasty did in Amethi for so many years… pic.twitter.com/IGuUDjUtpq — The (@Chandorkar) February 16, 2018

Ek bottle @OfficeOfRG Ke kitchen ke liye pls. — Mita Mehta (@mita_anilkumar) February 16, 2018

@OfficeOfRG sir look at hos much Smriti Ji is doing for Amethi .. Agar aap ek din aisey kham kartey toh bhi Amethi key liyey kuch Faiyda hota , but you never believe in work or dedication to the poor people of Amethi who voted for you .. — Deepak Prabakaran (@p_deepak28) February 16, 2018

आपको बता दें कि यूपी में अमेठी की संसदीय सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। इस सीट पर पिछले कई बार से कांग्रेस की ही जीत होती रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी हालांकि वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकीं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App