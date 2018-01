लोकपाल पर ‘रागा’ ने कसा ‘नमो’ पर तंज, ट्रोलर्स बोले- कुछ भी कर लो, 2019 तो मोदी का है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल बिल नहीं लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए तंज कसा है कि लोकतंत्र के रक्षक और जवाबदेही के अग्रदूत लोकपाल बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? शुक्रवार (05 जनवरी) को राहुल गांधी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा गया है, “बीत गए चार साल, नहीं आया लोकपाल, जनता पूछे एक सवाल , कब तक बजाओगे ‘झूठी ताल’?” इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है, “क्या लोकतंत्र के रक्षक और जवाबदेही के अग्रदूत सुन रहे हैं?” राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जिस ट्वीट को शेयर किया है, वह 18 दिसंबर, 2013 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 के चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक और पीएम पद के उम्मीदवार थे।

इस ट्वीट में मोदी ने तब लिखा था, “लोकपाल बिल को पास नहीं कराने में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की अगुवाई में भाजपा सांसदों के सकारात्मक और सक्रिय योगदान से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।” बता दें कि बीजेपी शुरू से ही भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोकपाल बिल का समर्थन करती रही है। जब संसद में मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकपाल बिल लाया था तब बीजेपी ने यह कहकर विरोध किया था कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को नहीं लाया गया है।

अब राहुल गांधी के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। अधिकांश यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए हुए नकारात्मक टिप्पणी की है। ब्रजेश चांद नाम के एक यूजर ने लिखा है, “करवा लो दंगे, लगा दो चाहे जाति-पाँती की आग, दिन चला गया अब सत्ता भोगियो का है। राहुल जी चाहे कुछ भी कर लो 2019 तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का है।” दूसरे यूजर ने भी इसी तरह लिखा है, “जो लाया जाता है, उसमें लड़ाते हो टांग – तीन तलाक रोकने वाले, तुम क्या आने दोगे “लोकपाल”।।” एक अन्य ट्रोलर ने लिखा है, “राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को खड़ा किया था अकालियों के खिलाफ , जो बाद में गद्दार निकला । राहुल उनसे भी 2 कदम आगे है । उसने जिग्नेश और उमर खालिद जैसे गद्दारों को खड़ा किया बीजेपी के खिलाफ । पप्पू तुम्हे जनता माफ़ नहीं करेगी ।”

बीत गए चार साल

नहीं आया लोकपाल

जनता पूछे एक सवाल

कब तक बजाओगे 'झूठी ताल'?

Are the ‘defenders of democracy’ & ‘harbingers of accountability’ listening?#FindingLokpal pic.twitter.com/v9Kc2Io3Ur

— Office of RG (@OfficeOfRG) January 5, 2018