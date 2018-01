फ्लाइट में को-पैसेंजर का सामान उठाते दिखे राहुल गांधी, हो रही जमकर तारीफ

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी विनम्र और हेल्पफुल नेचर के चलते इन दिनों काफी वाहवाही बटोर रहे हैं। अब कांग्रेस के इस दिग्गज नेता को फ्लाइट में को-पैसेंजर की मदद करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर राहुल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वे फ्लाइट में एक यात्री का लगेज उठाने में मदद कर रहे हैं। दरअसल मेघालय में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ रवाना हुए। इस हवाई यात्रा के दौरान की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हो रहीं हैं। दिल्ली से गुवाहटी जा रही फ्लाइट में ली गई तस्वीरों में कांग्रेस अध्यक्ष किसी सहयात्री के सामान उठाने में सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में राहुल सहयात्री का सामान ओवरहेड केबिन में रखते देखे जा सकते हैं। इस दौरान फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी क्लिक की, जिसे ट्विटर पर शेयर किया। ट्विटर पर राहुल गांधी के इस व्यवहार की काफी सराहना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ‘डाउन टू अर्थ’ तो कोई ‘मैन विद गोल्डन हार्ट’ कह रहा है। तो कई लोग इसे चुनाव से पहले जनता को रिझाने का पैंतरा बता रहे हैं।

Congress President @OfficeOfRG helps co passengers a helping hand during his journey from Delhi to Guwahati enroute Shillong earlier today pic.twitter.com/J6hRsCJsrB — Vinay Kumar Dokania (@vinaydokania) January 30, 2018

Look At His Background, May Be One Of The Most Highprofile, Powerful, Influential, Of India Yet He's A True Gentleman Down To Earth Person…… — Shahzad Khan (@SyuppyKhan) January 30, 2018

RG is always a common man, Keep it up… Under your leadership #Congbounceback — Pravat Kumar Mahapatra. (@PravatMahapat) January 30, 2018

That's the difference between gentle RaGa and arrogant Saheb — MPMP (@vikas_dubey_mp) January 30, 2018

Shukra Hai hammare pass aisee leader..who is ground to Earth..and at least fekta to nahi Hai — Sudhir Yadav (@sudhir_mit) January 31, 2018

हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती रहीं हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी इंडिगो एयरलाइन ने एक तस्वीर ट्विटर हैंडल पर डाली थी। जिसमें वह आम नागरिकों के साथ लाइन में खड़े दिख रहे थे।

Rahul Gandhi seen standing in boarding queue of an IndiGo airline flight with passengers at Delhi airport#BattleForGujarat #ElectionsWithNews18 https://t.co/879EQG83N0 pic.twitter.com/KQgybeVaTM — News18 (@CNNnews18) December 9, 2017

बता दें कि जल्द ही मेघालय में चुनाव होने हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वहां गए हैं। मेघालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी पार्टी द्वारा आयोजित एक कंसर्ट में भी गए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App