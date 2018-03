वीडियो: NCC पर सवाल का राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी, लोगों ने भी लिए मजे

कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे कांग्रसे अध्यक्ष राहुल गांधी को एक छात्रा के सवाल का संतोषजनक जवाब ना दे पाने पर लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली है। दरअसल कर्नाटक के मैसूर में महारानी ऑर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छात्रों से सवाल जवाब कर रहे थे। यहां पर एक छात्रा ने जब उनसे NCC ट्रेनिंग से होने वाले फायदे के बारे में पूछा तो राहुल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। राहुल से एक छात्रा ने पूछा कि वह एनसीसी की ‘सी सर्टिफिकेट’ की परीक्षा पास करने वाले कैडेट्स को किस तरह की सुविधाएं देंगे? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि उन्हें एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है इसलिए वह इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं। राहुल गांधी के इस जवाब पर केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तंज कसा, “दैट टाइप ऑफ स्टफ!!!रियली वॉव…हजारों भारतीय जिसमें मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, स्कूल और कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। एनसीसी ने हमें अनुशान, साझापन और स्वयं से पहले सेवा की भावना सिखाई है, एनसीसी ताकतवर होगा और आगे बढ़ेगा।”

“……that type of stuff”!!!! Really?? Wow

Thousands of Indians like me, including PM @narendramodi ji, while in school and college were NCC cadets and @NCC_India taught us discipline, camaraderie and ‘Service before Self’. NCC will endure and survive. https://t.co/cTUvse8aRH — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) March 24, 2018

#WATCH: ‘I don’t know the details of NCC training & that type of stuff, so I won’t be able to answer that question’: Rahul Gandhi on being asked, ‘What benefits will you give to NCC cadets after passing ‘C’ certificate examination?’ #Karnataka pic.twitter.com/Vb2fCUsVFp — ANI (@ANI) March 24, 2018

राहुल के इस बयान पर ट्विटर पर भी कई लोगों ने चुटीली टिप्पणियां कीं। एक यूजर ने लिखा वह NCC का फुटफॉर्म भी नहीं बना सकते हैं। नीलम नाम की यूजर राहुल गांधी के समर्थन में आईं को कहा कि कम से कम उन्होंने ईमानदारी तो दिखाई है, दूसरे नेता होते तो पता नहीं क्या-क्या ज्ञान बघारने लगते। एक यूजर ने कहा कि राहुल गांधी आपको NCC के बारे में नहीं पता। इटली, बैंकाक और हाफीज सईद के बारे में पता है । यही है कांग्रेस कि देशभक्ति।एक यूजर ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के नेता एनसीसी के बारे में नहीं जानते हैं और देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। एक यूजर ने कहा इसलिए राहुल गांधी में देशभक्ति की भावना नहीं है।

He can’t say full form of NCC even his forefathers can’t.They treat Indian as their slaves. — Partha Narayan Dash (@ParthaNarayan) March 24, 2018

Not a @RahulGandhi follower but at least he is honest, that he is clueless about the ‘C’ certification , unlike other politicians who would brag on and on without knowing anything about the topic. — Neelam (@neelamtewari) March 24, 2018

#Karnataka पप्पू तुम्हें NCC के बारे में नहीं पता। इटली, बैंकाक और हाफीज सईद के बारे में पता है । यही है कांग्रेस कि देशभक्ति। — JITESH SINGH (@singhjitesh11) March 24, 2018

लगता ह कभी school मे NCC join नही किया ,तभी राष्ट्रवाद की भावना नही दिखती ह — #Mnoj (@manojbajaj_IND) March 24, 2018

Honest answer.. Unlike feku commenting on anything… Without knowledge — rajat sharma (@rsrajat365) March 24, 2018

President of oldest party doesn’t have knowledge about NCC which gives a platform for army selection, he is dreaming about leading the country from the front! Wow irony died. — Vaibhav Deshmukh (@DeshVaibhavM) March 24, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App