कर्नाटक: इंदिरा कैंटीन में पत्तों की प्लेट में राहुल गांधी ने खाया खाना, लोग बोले- पैसे दिए या नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त कर्नाटक की यात्रा पर हैं। यहां बुधवार को उन्होंने हासन में इंदिरा कैंटीन में खाना खाया। इस दौरान उनके साथ राज्य के सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर जैसे ही राहुल गांधी के इंदिरा कैंटिन में खाना खाने की तस्वीरें सामने आईं, एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। तस्वीर में राहुल गांधी पत्तों की प्लेट में खाना खाते दिख रहे हैं। इसके अलावा उनके सामने चाय का प्याला भी रखा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ट्विटर पर लोग कांग्रेस अध्यक्ष को ट्रोल करते हुए सवाल कह रहे हैं कि इस खाने के लिए राहुल गांधी ने पैसे दिए हैं या नहीं?

एक यूजर ने ट्वीट कर पूछा, ‘राहुल गांधी ने खाने के लिए पैसे दिए या फिर फ्री में ही खाया? एक और बात दीवारों का पेंट नया क्यों दिख रहा है और वहां उनके साथ कोई आम आदमी क्यों मौजूद नहीं है?’ एक अन्य यूजर ने पूछा, ‘यह खाना गरीबों के लिए बनता है। राहुल गांधी आपने इस खाने के पैसे दिए या नहीं? आपने यह खाना खाकर एक गरीब आदमी को भूखा रखा है।’ एक व्यक्ति ने कहा, ‘राजनीतिक पार्टियों को कैंटीन का क्रेडिट लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह जनता के पैसों से बनती हैं और उन्हीं पैसों से इनमें खाना आता है, किसी पार्टी के पैसे से नहीं।’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘भाई इतनी जल्दी क्या थी, पुताई तो करा लेते।’ एक यूजर ने कहा, ‘चुनाव के बाद क्या हमें इंदिरा कैंटीन देखने को मिलेगा?’

Visuals of Congress President Rahul Gandhi at Indira Canteen in Hassan. CM Siddaramaiah and Mallikarjun Kharge also present. #Karnataka pic.twitter.com/NNxeEINxjC

Political Parties must Stop taking Credit for Canteens as it Built & run using Public money & not their Party funds..

Eating food meant for poor ppl. Whether u @RahulGandhi pay or not, end of the day, u deprive a poor man eating this food originally meant for him.

Did he pay for this or ate for free.. also why the paint looks new and why are there no common man in that room.

After elections will we able to see Indira canteens?

Everything named after the Gandhi family

What more proof is required about congress being a dynastic party

Are the congress party members watching all this

— Sam (@Sam80614467) March 21, 2018