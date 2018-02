राहुल गांधी ने समीकरण और फॉर्मूला से समझाया कि नरेंद्र मोदी की मदद से भागे नीरव मोदी, लोगों ने कर दी खिंचाई

पंजाब नेशनल बैंक का 11 हजार 500 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि घोटालेबाज ने भागने के लिए नरेंद्र मोदी का सहारा लिया। राहुल गांधी ने अपनी बात को समझाने के लिए एक समीकरण का सहारा लिया है और इस बार एस्केप फॉर्मूले की चर्चा की है। बता दें कि साल 2013 में गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया राहुल गांधी का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला काफी चर्चा में रहा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बार एक फॉर्मूले की बात की है। राहुल ने लिखा, “ये है घोटालेबाज के भागने का फॉर्मूला:” इसके बाद राहुल गांधी ने संकेतों में लिखा कि ललित मोदी नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के नाम पर सवार होकर भाग जाते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को भी इस मामले पर एक ट्वीट किया था और कहा था कि नीरव मोदी द्वारा भारत को लूटने का गाइड इस तरह है। राहुल ने लिखा, “आप पीएम मोदी को गले लगाइए, उनके साथ दावोस में नजर आइए, अब इसके जरिए 12 हजार करोड़ रुपये चुराइये, जब तक सरकार की नजर दूसरी ओर है, विजय माल्या की तरह फरार हो जाइए।”

Guide to Looting India

by Nirav MODI

1. Hug PM Modi

2. Be seen with him in DAVOS

Use that clout to:

A. Steal 12,000Cr

B. Slip out of the country like Mallya, while the Govt looks the other way.

#From1MODI2another

— Office of RG (@OfficeOfRG) February 15, 2018