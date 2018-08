कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में दिए एक भाषण के कारण ट्विटर पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, राहुल गांधी शुक्रवार यानी 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में राहुल ने अपने संबोधन में सरकार को सलाह दी कि उन्हें अपने फोन बीएचईएल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) से खरीदना चाहिए।

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी यह सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने (पीएम मोदी) अपना फोन बीएचईल से क्यों नहीं खरीदा। राहुल ने कहा, ‘ये जो मोबाइल है, ये इन्होंने बीएचईएल से क्यों नहीं खरीदा। ये आप मुझे बात समझाइए कि ये इन्होंने बीएचईएल से क्यों नहीं खरीदा। बात समझिए, उस तरफ राफेल घोटाला और इस तरफ सेलफोन घोटाला…’ रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की संचार क्रांति योजना पर बोल रहे थे, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार गरीब बच्चों, महिलाओं और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को स्मार्ट फोन दे रही है। इस योजना को राहुल गांधी ने घोटाला कहा।

“ये mobile Modi ji ने BHEL से क्यों नहीं ख़रीदा?” …This is the understanding of a Politician who wants to be our PM ?? An extremely “Electrifying” speech ..feeling “Heavy” after hearing it ..indeed “Bharat” has “Limited” edition of such Matured Politicians!! pic.twitter.com/KTkr240SGl

आपको बता दें कि बीएचईएल मोबाइल का निर्माण नहीं करता है। इसलिए जब राहुल ने बीएचईएल से मोबाइल खरीदने की सलाह दी तब ट्विटर पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। संबित पात्रा ने भी राहुल पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और उन्हें जमकर ट्रोल किया। पात्रा ने कहा, ‘ये मोबाइल मोदी जी ने बीएचईएल से क्यों नहीं खरीदा?… यह बात वो राजनेता कह रहा है जो पीएम बनना चाहता है। बहुत ही ‘रोमांचक’ भाषण दिया, इसे सुनकर बहुत “भारी” सा लग रहा है… यह सच है कि भारत में “ऐसे परिपक्व राजनेताओं” की संख्या सीमित है।’

Some Cong supporters claimed that @RahulGandhi was referring to BEL and not BHEL. See the video below & enjoy! Also I bet he would be shocked to know that BEL and BHEL are two diff corps!!pic.twitter.com/QTpoQTImtC

— Rajat Sethi (@RajatSethi86) August 10, 2018