पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें बब्बर शेर बताया है। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के मुद्दे पर सिद्धू ने उनकी तारीफ की है। सिद्धू ने कहा, ‘100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ तो भेड़ें शेर हो जाती हैं। 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। यहां राहुल गांधी शेर नहीं बब्बर शेर हैं।’ सिद्धू के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सिद्धू पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या वह कांग्रेसियों को भेड़ बोल रहे हैं या फिर राहुल गांधी को? इसके अलावा कुछ लोगों ने सिद्धू को चमचा बताते हुए कह दिया कि वह चमचागिरी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान को मजाक बताते हुए कहा कि क्या सिद्धू अभी भी सोच रहे हैं कि कपिल शर्मा के शो में हैं।

100 bhedon ke aage ek sher lagao toh bheden sher ho jaati hain,100 sheron ke aage ek bhed laga do toh sher dher ho jaate hain. Yahan sher nahi babbar sher hai: Navjot Sidhu on #RahulGandhi pic.twitter.com/AShaDVNGvv

He still thinks it is Kapil Sharma show going on

— hpatil (@himani27) December 4, 2017