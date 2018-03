कांग्रेस अधिवेशन में जाते समय सोनिया गांधी ने उठाकर दिया लड़की का फोन, लोग कर रहे तारीफ

भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस (INC) का 84वां राष्‍ट्रीय अधिवेशन शनिवार(17 मार्च) से शुरू हुआ। पार्टी अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने दो दिवसीय पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन किया। राहुल ने दिसंबर 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। कांग्रेस पार्टी का यह पूर्ण अधिवेशन आठ साल बाद आयोजित हो रहा है। इसमें हिस्‍सा लेने पूर्व अध्‍यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची थीं। ट्विटर पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ट्वीट के अनुसार, भीड़ में एक महिला का मोबाइल गैलरी में गिर गया था। कई लोग नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, मगर जब सोनिया उधर से गुजरीं तो उन्‍होंने मोबाइल उठाकर वापस महिला को पकड़ाने की कोशिश की। इसी ट्वीट में सोनिया की एक तस्‍वीर भी लगाई गई है जिसमें वह झुककर फोन हाथ में लिए दिख रही हैं। यह तस्‍वीर अब शेयर की जा रही है।

विनय ने लिखा है, ”नम्रता सोनिया गांधी जी की चेहरे पर हमेशा रहती है। वह एक महान महिला हैं और उनका व्‍यवहार उनके शालीन स्‍वभाव को दर्शाता है।” kukk44 यूजरनेम वाली यूजर ने कहा, ”एक बहुत अच्‍छी कहावत है, ‘कुछ लोगों को बड़ा किया जाता है और कुछ को सिर्फ खींच कर बड़ा बनाया जाता है’ विनम्रतापूर्वक किसी का ध्‍यान रख पाना आसानी से नहीं आता।”

A woman’s phone fell down when the crowds were greeting the leadership of @INCIndia. Several others had moved past, but Sonia Gandhi stopped to pick up the phone for her.#CongressPlenary #CongressPlenarySession pic.twitter.com/hrR7NaUXY2 — INC BasavaKalyan (@IncBasavakalyan) March 17, 2018

The gentleness and humility is always visible on #SoniaGandhi ji s face. She s a great human being and her acts define her courteous nature . — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) March 17, 2018

बड़े लोग ऊंची सोच!!!! — Deenu Kaka (@1000dineshshar1) March 17, 2018

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उनका सभी के लिए विकास और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने का नारा सत्ता प्राप्त करने का हथकंडा था। उन्होंने कहा, “वर्ष 2014 में, जब मोदी सरकार आई, उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’, ‘ना खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के बारे में बात की, जोकि वोट पाने के लिए की गई ड्रामेबाजी थी।”

There is a very good saying “Some people are raised but some are just pulled up” Politeness Caring does not come easily! — kukki44 (@kukk44) March 17, 2018

That’s our culture which teaches us respect and the same is inculcated in our leader @RahulGandhi pic.twitter.com/jNSmkmU0uR — Desi PoliTicks (@DesiPoliticks) March 17, 2018

सोनिया ने कहा, “बीते चार वर्षो में, घमंडी सरकार ने कांग्रेस को बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, लेकिन पार्टी कभी भी झुकी नहीं और न ही कभी झुकेगी।” उन्होंने कहा, “यह कांग्रेस पार्टी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है और इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। हमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जरूरत है। शपथ लीजिए कि हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे।”

