ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सोनम कपूर को कांग्रेस ने कहा शुक्रिया, हो गई ट्रोलिंग

ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस की ट्रोलिंग का करण बना है सोनम कपूर को थैंक्यू बोलना। दरअसल हुआ ये कि फिल्म एक्ट्रेस सोनम कपूर ने गुरुवार को ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी को फॉलो किया। कांग्रेस पार्टी को ट्विटर पर फॉलो करने के लिए पार्टी की तरफ से सोनम कपूर को धन्यवाद का मैसेज लिखते हुए एक ट्वीट भी किया गया। इसी ट्वीट के चलते लोग कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि आपका ट्विटर हैंडल तो हमने भी फॉलो किया है लेकिन लगता है कि आप शक्ल देखकर धन्यवाद करते हैं। वहीं बहुत से यूजर्स ने ये भी लिखा कि अब तो राजनीतिक पार्टियां बी फिल्म का प्रमोशन करने लगी हैं। दरअसल ट्विटर पर फॉलो करने के बाद कांग्रेस ने सोनम कपूर को धन्यवाद देते हुए लिखा- शुक्रिया सोनम कपूर, आप खूबसूरत और प्रेरणादायक हैं। वीरे दी वेडिंग का और इंतजार नहीं हो पा रहा।

Thank you for the follow @sonamakapoor. You are beautiful and inspiring!

Can’t wait for #VeereDiWedding — Congress (@INCIndia) February 15, 2018

कांग्रेस के ऑपिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आते ही लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। देखते ही देखते कांग्रेस पार्टी को ट्रोल किया जाने लगा। सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि सोनम कपूर भी ट्रोल होने लगीं। लोग लिखने लगे कि एक जैसे आईक्यू लेवल के लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहा है।

Good!! Ppl of same IQ shud follow each other. — Yogi Adityanath (@myogiaditayanat) February 15, 2018

जुमले बोलने और समझ ने के लिए दिमाग लगता है ,जो दोनों ही mam के पास है कि नही ये तो पापा से पहुँचना होगा।विश्वास तो सोनम कपूर को अपनी एक्टिंग पर नही है ,वैसे समझ तो बहुत है फैशन कि RaGa को जैकेट mam ने तो गिफ्ट नही की थी क्या? — Digvijay Sharma (@connectdigvijay) February 15, 2018

कांग्रेस को ट्रोल करते हुए बहुत से यूजर्स ये लिखने लगे कि अब कांग्रेस को एक एक्टिंग स्कूल खोल ही लेना चाहिए। कुछ यूजर्स ने इस तरह से ट्वीट करने के लिए भी कांग्रेस को जमकर खरी-खोटी सुनाई। लोगों ने लिखा कि ये ट्वीट कांग्रेस की गंभीरता को दिखा रहा है। बहुत से यूजर्स ने ये भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी की फितरत यही है।

मैं भी कांग्रेस को फॉलो करता हु मगर आप लोग मुझे thank you नही बोला

चेहरा देखके कारपेट डालनेवाला पार्टी — Somasundar (@sunsomu) February 15, 2018

All actors together, Congress can open its own acting school now!!! — NG (@NG_ARC) February 15, 2018

Hahah ek loser dusre loser ko follow karte hue. — ⓕⓐⓚⓔ ⓤⓢⓔⓡ (@f_a_k_e_u_s_e_r) February 15, 2018

bhai PappuDiWedding ke liyo to 15 saal se wait kar rhe ho, and here you can't wait? — Orthodoc®️ (@sushkamal) February 15, 2018

So political parties are nowadays promoting movies too. Solid marketing strategy by producers. Who is benefiting whom only God knows — Namita Bhargava (@Namitaangelite) February 15, 2018

I am following you for so long, not a hi or thanks or follow back but for celebs pic.twitter.com/Bh4EIS88ff — AB (@absaysthis) February 15, 2018

Woww,Bas Ab jaldi @SunnyLeone Bhi Aapko Follow kare,Jai Congress — Abhinav (@abhinavdosi) February 15, 2018

Political Party promoting movies now LoL. #GappuPappu Familism is common in both. — हरिजन गौरव (@HarijanGaurav) February 15, 2018