कांग्रेस के 133वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने पहनी नेहरू टोपी, यूजर्स ने यूं कसा तंज

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नए अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के 133वें स्थापना दिवस ‘नेहरू टोपी’ पहनने पर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने उनपर कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तरह बनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एक कमेंट में लिखा गया है, ‘कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पूर्व अध्यक्ष गोवा में पार्टी कर रही हैं, यह पार्टी हमेशा पार्टी के मूड में रहती है।’ वहीं कैप्टन अजय कुमार लिखते हैं, ‘क्षमा चाहते हैं। यह वह कांग्रेस नहीं है जिसकी नींव 133 साल पहले रखी गई थी।’ त्यागी लिखते हैं जल्द ही पार्टी का आखिरी साल होगा। हितिष्का भट्ट लिखती हैं, ‘133वां और आखरी फाउंडेशन डे। अगले साल तो कांग्रेस का नामोनिशान ना रहेगा।’

बता दें कि कांग्रेस के स्थापना दिवस राहुल गांदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह एक शताब्दी से अधिक समय से लोगों के भले के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने अपने देशवासियों की मदद से कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कांग्रेस पार्टी का मुख्य विचार सत्य है। हम सत्य को स्वीकार करते हैं। हम सत्य के लिए काम करते हैं। हम सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। यदि हम अपने देश का इतिहास देखें तो एक महत्वपूर्ण दिन वह था जब हमें संविधान मिला। उसी दिन ही हमने यह तय किया था कि जाति, नस्ल, धर्म का भेदभाव किये बिना हर व्यक्ति के समान अधिकार होंगे। भविष्य बनाने की समान क्षमता होगी।’

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, ‘आज यह देखकर परेशानी होती है कि हमारे देश का आधार जो दस्तावेज (संविधान) है, जिसे कांग्रेस पार्टी और डा. अंबेडकर ने दिया था, उस पर हमला किया जा रहा है। उस पर सीधे हमला किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बयान दिया जा रहा है। इस पर पीछे से हमला किया जा रहा है। यह कांग्रेस और प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि संविधान और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों की रक्षा की जाए। प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य की रक्षा की जाए। कांग्रेस सदैव सत्य की रक्षा करने, सत्य को स्वीकार करने, भले ही वह विगत के बारे में हो या वर्तमान के बारे में हो तथा सत्य के अनुसार व्यवहार करने के लिए अपने को प्रतिबद्ध करती है।’

इस दौरान राहुल ने देश के वर्तमान माहौल का जिक्र करते हुए कहा, ‘हमारे देश में आजकल कपट का जाल बुना जा रहा है। भाजपा इस बुनियादी विचार पर काम कर रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाए। यही हमारे और उनके (भाजपा के) बीच अंतर है। हम परेशान हो सकते है, हो सकता है कि हम बेहतर ना करें, हम पराजित भी हो जाएं, किन्तु हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम सत्य की रक्षा करेंगे।’

Congress President Rahul Gandhi at party headquarters in #Delhi on 133rd foundation day of the party pic.twitter.com/xwMKelqYrt — ANI (@ANI) December 28, 2017

Nehru ki tarah banne ki koshish — Akarsh Agrawal (@agrawal_ak007) December 28, 2017

Congratulations @INCIndia. In this long 133 yrs ppl’s emotional connection is fading out. @OfficeOfRG , Rahul Gandhi ji rather than pinpointing opposition’s fault ,focus on the Bibhishans of ur own party. #CongressFoundationDay #CongressPresidentRahulGandhi #Delhi — Priyadarshini Upala (@Priya_upala) December 28, 2017

Sorry this isn’t the congress that was formed 133 years ago..present gen f ldrs hv no right to claim tt legacy.. — Capt Ajay Kumar (@CaptAKJ) December 28, 2017

133rd and last फाउंडेशन डे, next year तो congress का नामोनिशान ना रहेगा — Hitiksha Bhatt (@Hi2Bhatt) December 28, 2017

@OfficeOfRG Nice to see you Sir in Gandhi Topi.

Keep it up.It is Identity of Congress. You are doing good job after being President of Congress. Need to be more focus on Young Leader of Congress along with old respected leaders..

Bharat Mata Ki Jai. — Anand Prakash (@iamanandprakas) December 28, 2017

