प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (7 फरवरी) को लोकसभा में कहा था कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश में राज किया लेकिन देश गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जूझता रहा। पीएम के इस बयान पर सोशल मीडिया में कई टिप्पणियां चल रही है और बीजेपी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद शशि शरूर ने ऐसा ही एक व्हाट्सअप मैसेज ट्विटर पर शेयर किया है। इस मैसेज में लिखा है, “कांग्रेस ने 60 साल क्या किया ये तो पता नहीं पर हमारे बाप दादाओं ने भाजपा को 60 साल क्यों नही चुना ये 4 साल में ही पता चल गया।” शशि थरूर को इस मैसेज पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा है कि, “कम अक्ल अंकल जी, इतना भी नहीं पता की 60 साल पहले भाजपा बनी ही नहीं थी, आ गए खुद का पोपट करने।” एक यूजर ने कहा, “कांग्रेस ने 60 साल क्या किया ये तो पूरे देश को पता चल गया है तभी हमारे बाप दादाओं और हमने ने भाजपा को चुना है।” एक यूजर ने शशि थरूर के पक्ष से सहमति जताते हुए लिखा, “कांग्रेस साठ साल में एक चायवाला पीएम बना, और बीजेपी के 4 साल में पढ़े-लिखे लोग पकौड़े तल रहे हैं, अब बोलो।” एक यूजर ने लिखा, “साठ साल पहले बीजेपी थी, क्या बात है फरागो सर।”

I’m still thinking who calls you intellectual person ! Your IQ is limited to WhatsApp forwards. BJP formed on 6 April 1980.

