राज्यसभा में बुधवार को चर्चा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तब कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ठहाके लगाकर हंस रहीं थी। भाषण बाधित होने पर जब सभापति वेंकैया नायडू ने टोका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-रहने दीजिए सभापति जी, रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुन रहा हूं। मोदी के इस तंज के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं, वे रेणुका चौधरी के पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वे ठहाके लगाकर हंस रहीं हैं। कुछ उनके विवादित कमेंट भी शेयर किए जा रहे हैं।

