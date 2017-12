“सभी जवान लड़के-लड़कियां अपनी शादी, दावत की जगह, खाना तय करने से पहले BJP से जरूर पूछें” : कांग्रेस

भाजपा के एक विधायक द्वारा विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की शादी पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नौजवानों को शादी से पहले शादी स्थल और भोजन मेनू के बारे में ‘भाजपा से अनुमति’ लेनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट किया, “भारत के सभी नौजवान पुरुष और महिलाएं, कृपया शादी किससे करें, शादी स्थल, समारोह आयोजन व भोजन मेनू के बारे में पहले भाजपा से अनुमति लें।” मध्यप्रदेश के गुना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंगलवार को विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा द्वारा इटली में शादी करने पर विराट कोहली की ‘देशभक्ति’ पर सवाल उठाया था। शाक्य ने कोहली का नाम लिए बिना कहा था, “एक बड़े क्रिकेटर ने हाल ही में शादी की है। लेकिन इस बड़े देश में, क्या उन्हें शादी के लिए कोई जगह नहीं मिली। एक खिलाड़ी जिसके लिए भारत की जमीन कोई मायने नहीं रखती, वह देशभक्त नहीं हो सकता।”

शाक्य ने मंगलवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही थी। हालांकि अपने विधायक के इस बयान से भाजपा ने हालांकि दूरी बना ली। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि यह शाक्य का निजी बयान है। इससे भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने संवाददाताओं से कहा, “भाजपा नेताओं को जब अपनी नाकामी छुपानी होती है तो वे ध्यान बंटाने के लिए ऐसे ही ऊलजलूल बयान देने लगते हैं। राज्य में इन दिनों यही हो रहा है।”

Attention-

To all ‘Young Men/Women’ in India.

Pl take prior approval from BJP for-:

1. Deciding whom to marry;

2. Deciding the venue of marriage;

3. Deciding the nature of festivities;

4. Deciding the food menu.

Thank You.

PS- Issued in Public Interesthttps://t.co/1ePjsuCCJV

— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) December 20, 2017