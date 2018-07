कांग्रेस विधायक की मांग- मराठा ही नहीं, मुसलमानों को भी मिले आरक्षण

महाराष्ट्र में मराठा को आरक्षण देने की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। इस बीच कुछ दिनों पहले ही हिंसक आंदोलन भी हुआ। स्कूल-कॉलेज को बंद करवा दिया। कई की जान चली गई। अब भले ही इस आंदोलन को बंद कर दिया गया है, लेकिन आरक्षण की मांग अभी भी जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मराठा और धनगर समाज के लोगों के साथ हमें मुसलमानों के लिए भी आरक्षण चाहिए। मुसलमान समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे एसबीसीए (स्पेशल बैकवर्ड कैटोगरी-ए, मुसलिम रिजर्वेशन) के तहत आते हैं।

Along with Maratha and Dhangar Samaj, we want reservation for Muslims too. Muslims are socially and economically backward and fall under SBCA (Special Backward Category-A, Muslim Reservation): Congress Maharashtra MLA Amin Patel pic.twitter.com/JlCusnkECG

— ANI (@ANI) July 27, 2018