सोशल मीडिया पर इस वक्त एक महिला कांस्टेबल और कांग्रेस विधायक के बीच हुई झड़प का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला विधायक और महिला कांस्टेबल एक-दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करते दिख रही हैं। दरअसल शुक्रवार को यानी आज शिमला में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस को भी तैनात किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस की महिला विधायक आशा कुमारी इस मीटिंग में शामिल होने जा रही थीं, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया। इस वजह से झड़प की स्थिति पैदा हो गई। विधायक आशा कुमारी ने गुस्से में वहां मौजूद महिला कांस्टेबल को झापड़ मार दिया, जिसके जवाब में तुरंत ही महिला कांस्टेबल ने भी कांग्रेस की एमएलए को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच हुई हाथापाई का यह वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को नेहले पे देहला बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग महिला कांस्टेबल द्वारा दिए गए जवाब को सही बता रहे हैं।

#WATCH Shimla: Congress MLA Asha Kumari assaults woman constable, gets slapped back. She was being allegedly denied entry by Police in Rahul Gandhi's review meeting (amateur video) pic.twitter.com/puvMRnHKss

कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सत्ता में ना रहते हुए भी कांग्रेस के लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो जरा सोचिए कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिल जाए तो क्या होगा। लोग कांग्रेस विधायक की इस हरकत की आलोचना करते हुए महिला कांस्टेबल की तारीफ कर रहे हैं।

