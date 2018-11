पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान सरकार की तारीफ की है और कसीदे पढ़ते हुए कहा है कि अगर भारत एक कदम बढ़ाएगा तो वह (पाकिस्तान) दो कदम बढ़ाएगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने पर सिद्धू ने दोनों (भारत-आर पाकिस्तान) सरकार की तारीफ की है। सिद्दू ने कहा कि पिछले दिनों यह बात साफ हो गई कि भारत ने जब एक कदम बढ़ाया तो पाकिस्तान ने अगले ही दिन दो कदम आगे बढ़ाते हुए कॉरिडोर के शिलान्यास का एलान कर दिया। बता दें कि 28 नवंबर को पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने सिद्धू समेत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया था। अमरिंदर सिंह और सुषमा स्वराज ने वहां जाने से इनकार कर दिया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने न्योता कबूल करते हुए वहां जाने की बात कही है।

सिद्धू द्वारा पाकिस्तान की तारीफ किए जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खिंचाई कर रहे हैं। जहां कुछ यूजर्स ने उन्हें पाकिसतान में बसने की सलाह दी है तो कुछ यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तानी मंत्री करार दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि सिद्धू के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया खुश हो जाएगी। कुछ यूजर ने सिद्धू को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया है।

पिछले दिनों सिद्धू तब सुर्खियों में आए थे जब वह पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गए थे और वहां के आर्मी चीफ को गले लगाया था। तब सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। मोदी कैबिनेट ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से एक दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी थी।

It's a commendable step by both the govts (India & Pakistan). I used to say that you (India) take a step, & they (Pakistan) are ready to take two. Now you took a step & they announced the next day that we will inaugurate it (#KartarpurCorridor): Punjab Minister Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/kHCLV2bR4b — ANI (@ANI) November 25, 2018

When an ex cricketer and comedy show judge becomes a politician THAT . He suffers from Frog in the well syndrome — Savita (@saavy_m) November 25, 2018

सही कहा पाज्जी आपने

हमारी सेना यंहा १ आतंकी को मारती हे वंहा से वो २ भेज देते हे

यंहा २ को मारती हे वंहा ४ को भेज रहे हे — ohokohokok (@ohokohokokok) November 25, 2018

*Pakistan Minister Navjot Singh Sidhu — K Singh (@DhaniMarwar) November 25, 2018

Its only a matter of time when this “Shame on Sardars” proved as ISI agent , — Durga Mohanty Ⓥ (@DurgaPMohanty) November 25, 2018

This sardar has really lost his sense.

He is inclined more towards Pakistan than India.

He forgot that our PM has took the bold step to open corridor, and Sidhu still giving credit to blood bathed hands of Kamar Akmal Bajwa.

I know he will have love hug across the border. — Sidhartha Bhandari (@sidhartha9607) November 25, 2018

