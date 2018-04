कांग्रेस ने स्पूफ वीडियो से योगी आदित्यनाथ पर किया हमला, बताया- इंटरनेट पर क्या खोजते हैं सीएम

यकीनन सोशल मीडिया एक बेहद ही शानदार जगह है। इस प्लेटफॉर्म पर आप किसी को बिना सीधे कुछ कहे उनके बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब स्पूफ वीडियो बनाकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। इस बार कांग्रेस के निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्पूफ वीडियो तैयार किया है। योगी को ट्रोल करने के लिए तैयार किये गये इस स्पूफ वीडियो को देखकर एक बार तो आप की भी हंसी छूट जाएगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने गंभीर मुद्दों को उठाकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।

( संबंधित वीडियो कहानी के अंत में देख सकते हैं)

क्या है वीडियो में? इस स्पूफ वीडियो की शुरुआत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से होती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ब्राउजर पर कुछ सर्च कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए यह बतलाने की कोशिश की है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का सीक्रेट पता चल गया है। वो इस सीक्रेट को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राउजर पर क्या सर्च करते हैं?

इसके बाद इस स्पूफ वीडियो में नजर आ रहा है कि योगी अलग-अलग चीजें ब्राउजर पर सर्च कर रहे हैं। मसलन- ‘हाउ टू मेक हेट स्पीच’, ‘हाउ टू ब्रिंग बैड गवर्मेंट’ ‘हाउ टू इनश्योर सोशल डिजहारमोनी’ और ‘हाउ टू बी ऐन ऐब्सन्टी

सीएम’। एक खास बात यह भी है कि हर की वर्ड सर्च के बाद कांग्रेस ने विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित कुछ खबरों के क्लिप्स लगाए हैं। ये वीडियो क्लिप्स गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत, कासकंज में 26 जनवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा, मुजफ्फरनगर और शामली के आरोपियों से केस वापस लेने की प्रक्रिया, राज्य में अपराधियों का एनकाउंटरऔर कर्नाटक के रण में योगी के जाने से संंबंधित हैं।

इस स्पूफ वीडियो की एक और खासियत है वीडियो का अंत एक खास की-वर्ड सर्च । जी हां वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ ब्राउजर पर यह सर्च कर रहे हैं ‘हाउ टू मेक योगी पीएम इन 2019’। बहरहाल अब आप भी नीचे दिये गये इस वीडियो का लुत्फ उठाइए।

Breaking News: UP CM Yogi Adityanath’s browsing history (sheet) leaks. Plans to create an ideal UP Model and his secret strategy for 2019 revealed. pic.twitter.com/uXba2CyVGT

— Congress (@INCIndia) April 10, 2018