सीता माता का नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते नरेंद्र मोदी- प्रधानमंत्री की गलती पर कांग्रेस की चुटकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को नेपाल पहुंचे। नेपाल पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर पहुंचे और वहां विशेष पूजा अर्चना की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंदिर परिसर में पीएम मोदी की आगवानी की। बता दें कि जनकपुर माता सीता का मायका है और जानकी मंदिर माता सीता को ही समर्पित है। पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रहे और स्थानीय मीडिया के अनुसार, पीएम मोदी ने मंदिर में विशेष पूजा शोदासोपचारा पूजा में भाग लिया। मंदिर में पीएम मोदी पूरे भक्ति भाव में दिखाई दिए, इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर के पुजारियों और अन्य संतों से तो मुलाकात की है, साथ ही मंदिर में चल रहे भजन कीर्तन में मंजीरा भी बजाया और सीताराम का जाप किया। मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी को सम्मान स्वरुप पगड़ी भी पहनायी गई। यहां मंदिर से निकलते वक्त प्रधानमंत्री वहां विजिटर्स डायरी में अपनी बात लिखी। डायरी में लिखे पीएम के इसी संदेश पर कांग्रेस ने उनकी चुटकी ली है।

