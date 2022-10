प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर दुखी हैं। उन्होंने गुजरात में अपनी रैली के दौरान कहा कि मोरबी में भयंकर पीड़ादायक हादसा हुआ। इससे मैं बहुत व्यथित हूं। ऐसे में उन्होंने आज दो रैलियों को संबोधित किया है। ऐसे में इन दोनों रैलियों में पीएम मोदी अलग-अलग कपड़ों में नजर आए। जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है।

पीएम मोदी ने बदले दो बार कपड़े

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले लगातार गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज यानी 31 अक्टूबर को गुजरात में दो रैलियों को संबोधित किया। इन दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने अलग कपड़े पहने हुए हैं। वहीं इन रैलियों के दौरान पीएम ने मोरबी में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि मैं इससे बहुत दुखी हूं।

कांग्रेस नेता ने यूं किया कटाक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री की दोनों तस्वीरें साझा कर लिखा कि मन बहुत व्यथित है पर ड्रेस पर ड्रेस चेंज होती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आज तो इस ड्रेस से बचा जा सकता था मोदी जी? मोरबी में 141 से ज्यादा मर गए हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसते हुए कमेंट किया – ला से अभी भी नदी में लापता है, लेकिन साहेब का एक ही उसूल – The Show Must Go On।

पप्पू यादव ने बोला हमला

जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा कि गुजरात के हादसे में 200 लोगों के मारे जाने से भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, लगातार रोने से दो बार उनके वस्त्र भी चुके हैं। दो बार उन्हें अपना पोशाक बदलना पड़ा, सूत्रों के अनुसार तीसरा ड्रेस भी भीग गया है। वह भी बदलने ही वाले हैं।

आरएलडी नेता प्रशांत कनौजिया ने पीएम पर कटाक्ष कर लिखा कि मोदी जी पूरा दिन गुजरात रहे लेकिन मोरबी के पीड़ितों से मिलने नहीं गए क्योंकि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है।

मन बहुत व्यथित है पर ड्रेस पे ड्रेस change होती जा रही हैं pic.twitter.com/e8uQjBVt5x — Surendra Rajput ‏ (@ssrajputINC) October 31, 2022

लोगों के रिएक्शन

फिल्ममेकर विनोद कापड़ी ने कमेंट किया कि कम से कम आज तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से बचना चाहिए था। पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं – गमजदा माहौल है, बच्चे बड़ों की अकाल मौत हो, बड़ा हादसा हो पर हमारे पीएम का दिल सचमुच बहुत मजबूत है। दिल पर पत्थर रखकर मोदी जी रैली, सभाओं से पीछे नहीं हटते। केवड़िया के बाद, बदले परिधान में बनसकांठा में मोदी जी।