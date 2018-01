जब शशि थरूर को मिला अंग्रेजी का सबक, ट्विटर पर लोगों ने जमकर लिए मजे

क्लिष्ट अंग्रेजी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक ‘गलती’ की वजह से अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने उनके अंग्रेजी में लिखे ट्वीट में गलती होने पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने न्यू ईयर के दिन (1 जनवरी, 2017) फेसबुक लाइव पर 20,000 यूजर्स होने पर ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा, ‘न्यू ईयर के दिन लंच के समय मेरे फेसबुक लाइव पर 20,000 लाइव व्यूवर्स ने प्रसन्न कर दिया। जिन्होंने ये मिस कर दिया वो फुर्सत में इसे https://www.facebook.com/ShashiTharoor पर देख सकते हैं।’

थरूर ने अपने इसी ट्वीट में ‘who’ की जगह ‘whom’ शब्द का इस्तेमाल किया है। इंग्लिश ग्रामर के नजरिए से देखें तो यह ट्वीट त्रुटिपूर्ण है। ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने रिट्वीट कर कांग्रेस नेता की इस गलती पर चुटली की ली है। ट्विटर यूजर्स सुहैल सेठ ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके ट्वीट में हुई गलती की तरफ भी ध्यान दिलाया।

कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट पर कई तंज भरे कमेंट आने के बाद उन्होंने इसे जल्दबाजी में किया ट्वीट बताया है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें ट्वीट फिर से पढ़ना चाहिए था और इसे हटाना चाहिए था। हालांकि यूजर्स ने उन्हें सिखाया है कि ट्वीट करने से पहले उसे चैक करना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में शशि थरूर ने गलती बताने वाले यूजर को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दीं और त्रुटि मुक्त ट्वीट की शुभकामनाएं दीं।

देखें ट्वीट्स-

Delighted to have 20,000 live viewers for my #FacebookLive at lunchtime on New Year’s Day! Those whom missed it can view it at leisure on https://t.co/z3MGd0mvtg @facebook — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 1, 2018

Just heard @suhelseth caught it too! All thanks to hasty typing — should have re-read and deleted but was rushing. Another “hoong hats” moment: Teaches me a lesson to check before pressing “Tweet” https://t.co/sVgh8JI9aF — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 2, 2018

You too Suhel! Happy new year to you too, and happy error-free tweeting! @suhelseth https://t.co/IQvShKTKQ0 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 2, 2018

Happy New Year. And those ‘who’ missed it or those ‘of’ whom… https://t.co/WvrjAf4JdA — SUHEL SETH (@suhelseth) January 1, 2018

Oh to be a Tharoor typo, so rare so so significant. — Shilpa Rathnam (@shilparathnam) January 1, 2018

This reminds me of Shoaib Akhtar bowling a yorker to Sachin……clean bowled. — Ramesh P (@rameshpill77) January 1, 2018

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इसी लाइव वीडियो पर थे 20,000 यूजर्स (ऐसा उनका कहना है।)

