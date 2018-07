35 लाख में बना मोदी का योग वीडियो? शशि थरूर के ताने पर केंद्रीय मंत्री ने खोला राज

पिछले योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री का योग वाला वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आई थीं। कुछ लोगों ने चाचा नेहरू के कथित शीर्षासन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालकर मोदी की योग वाली तस्वीर से तुलना की थी। पीएम का योग वाला वीडियो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खूब चला था। शनिवार (30 जून) को पीएम मोदी के योग वाले वीडियो पर इंडिया स्कूप्स डॉट कॉम नाम की वेबसाइट ने अंग्रेजी में स्टोरी प्रकाशित की। इसमें पीएम मोदी के योग वाले वीडियो और योग दिवस पर खर्च की गई अनुमानित सरकारी रकम बताई गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने चिर-परिचित अंदाज वाली अंग्रेजी में कैप्शन लिख वेबसाइट की खबर का लिंक ट्वीट कर दिया। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रीट्वीट कर उन्हें लगे हाथ जवाब भी दे दिया। शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा कि योग दिवस के विज्ञापन के लिए 20 करोड़ रुपये और पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो के लिए 35 लाख रुपये खर्च करना शर्मनाक है। यह सरकार केवल दिखावे की सरकार है। प्रचार उनकी उम्मीद का विकल्प है, वे उम्मीदें जिन्हें वे नष्ट कर चुके हैं।

20 crore rupees in ads for #YogaDay , 35 lambs for @PMOIndia 's fitness video! Disgraceful. This government is all about smoke & mirrors. Hype is their substitute for hope — the hopes they have destroyed. https://t.co/vmYZINkRD2

इस पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शशि थरूर को जवाब दिया। राठौर ने रीट्वीट में लिखा कि श्रीमान शशि थरूर आश्चर्यचकित नहीं हूं कि झूठ आपके तथ्यों के विकल्प के रूप में है। पीएम की फिटनेट की खातिर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया था। यह पीएमओ के वीडियोग्राफर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह लेख अफवाह के ठोस सबूत के आधार पर लिखा गया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं श्रीमान इस काम के लिए एक सिंगल पैसा नहीं खर्च किया गया, 35 लाख की तो बात छोड़िए।

Not surprised Mr @ShashiTharoor, falsehoods is ur substitute 4 facts

No money ws spent 4 PM’s fitness vid. It ws recorded by PMO videographer. This article is based on ‘solid proof’ of hearsay

And I assure you sir,not a single ‘lamb’ was sacrificed for the vid, let alone 35! https://t.co/xiC52ak7iw

— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) July 2, 2018