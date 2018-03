महावीर जयंती पर शशि थरूर से हुई बड़ी चूक, ट्रोल हुए तो देनी पड़ी सफाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। गुरुवार को शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने फॉलोअर्स को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दीं। शशि थरूर ने सोचा होगा कि वे अच्छी भावना से लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन्हें इस बार कोई ट्रोल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महावीर जयंती की शुभकामना देने में भी कांग्रेस नेता से बहुत बड़ी चूक हो गई। ट्विटर यूजर्स को शुभकामनाएं देते हुए शशि थरूर ने जो तस्वीर पोस्ट की थी, वह महावीर स्वामी की नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध की थी।

शशि थरूर की यह गलती ट्विटर यूजर्स को रास नहीं आई और उन्होंने कांग्रेसी नेता को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स द्वारा ट्रोल किए जाने के बाद शशि थरूर को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने महावीर जयंती पर लिखे गए एक आर्टिकल का लिंक भी डाला, जहां से उन्होंने यह फोटो ली थी। शशि थरूर के इस ट्वीट पर कई लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

Here’s the source for my picture: https://t.co/OrNVaFsJqd

Authentic, accepted alternatives most welcome. At least, thanks to my apparent error, a lot more people are tweeting on Mahavira than they would otherwise have! https://t.co/vYHNgeeY22 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 29, 2018

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “यह महावीर जयंती है न कि गौतम बुद्ध जयंती। ऐसा तब होता है जब आप पार्टी के दबाव में हिंदू बनते हैं।” एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, “बुद्ध और शशि थरूर महावीर स्वामी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।” एक ने लिखा, “बुद्ध को महावीर बताकर पप्पू को खुद से ज्यादा बुद्धिमान दिखाने का प्रयास न करें।” एक ने लिखा, “सर, गूगल ही कर लेते।” एक ने लिखा, “आप पागल हो क्या? यह फोटो गौतम बुद्ध की है न कि महावीर की।” इसी तरह कई यूजर्स ने शशि थरूर के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका खूब मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि हाल ही में शशि थरूर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनकी हिंदी कितनी अच्छी है, यह टेस्ट किया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने शशि थरूर का काफी मजाक उड़ाया था।

Don’t try to make Pappu look intelligent than you by calling Budhha as Mahavir — Connected MRI (@ExSecular) March 29, 2018

Sir, google hi kar lete. — Incognito_River (@Incognito_River) March 29, 2018

See, this is why your book would have done better if it had been titled “Why I am NOT a Hindu”!!

Take this auspicious day to research the difference between Mahavir and Buddha#MahavirJayanti — Rita Singh (@Rita_2110) March 29, 2018

