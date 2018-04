हनुमान की तस्वीर पोस्ट कर शशि थरूर ने कसा तंज, बोले- ट्रोल इसे बाली या सुग्रीव न बता दें

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्रोल्स पर तंज कसा है। उन्होंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में तस्वीर ट्वीट की। साथ में कहा कि ट्रोल्स इसे बाली या फिर सुग्रीव न बता दें। आपको बता दें कि इससे पहले थरूर ने महावीर जयंती पर भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उसने बड़ी चूक हुई थी। थरूर ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं देने के साथ एक तस्वीर साझा की थी। वह तस्वीर महावीर स्वामी के बजाय गौतम बुद्ध की थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने उसी बात को लेकर उन्हें ट्रोल कर दिया था। बाद में थरूर को उसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी।

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने हनुमान जयंती (31 मार्च) पर भी लोगों को बधाई दी। लेकिन इस बार थोड़ा सावधानी के साथ। उन्होंने इस बाबत शुक्रवार (30 मार्च) की रात एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें भगवान हनुमान की तस्वीर पोस्ट की थी। केसरिया रंग के बैकग्राउंड पर लिखा था- हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में उन्होंने लिखा, “मुझे कोई शक नहीं है कि ट्रोल्स इसे देखकर असल में बाली या फिर सुग्रीव बताने का इंतजार कर रहे होंगे।”

ये रहा थरूर का ताजा ट्वीट–

No doubt the trolls are waiting to say this is actually Bali or Sugriva! #HappyHanumanJayanti pic.twitter.com/PTHHempaFD

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 31, 2018