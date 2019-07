कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी बेहतरीन अंग्रेजी से अक्सर अपने फॉलेअर्स को प्रभावित करते हैं। हालांकि, कांग्रेस नेता इस बार गालिब की शायरी और उनके जन्मदिन को लेकर गच्चा खा गए। थरूर ने किसी अन्य शेर को गालिब के नाम से पोस्ट किया बल्कि उन्हें 220वें जन्मदिन की बधाई भी दे दी।

मिर्जा गालिब का जन्मदिन 27 दिसंबर को आता है। इस को लेकर थरूर से गलती हो गई। इस पर प्रख्यात गीतकार व पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर थरूर को उनकी गलती का अहसास कराया। जावेद ने ट्वीट में लिखा, ‘जिसने भी आपको यह पंक्तियां दी हो लेकिन इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता।

थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ख़ुदा की मोहब्बत को फ़ना कौन करेगा? सभी बन्दे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा? ऐ ख़ुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज़ वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा…!!!’ मिर्जा गालिब का 220वां जन्मदिवस…। जबकि गालिब का 20 जुलाई को जन्मदिन भी नहीं था।

Shashi ji , who ever has given you these lines should never be trusted again . It is obvious that some one had planted these lines in your repertoire to sabotage you literary credibility .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 20, 2019