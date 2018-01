कांग्रेस नेता शशि थरूर अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेजी में लिखे उनके ट्वीट को समझने के लिए भी कई बार आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ सकती है। बजफीड डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट ने लोगों के अंग्रेजी ज्ञान को परखने के लिए शशि थरूर के बारह ट्वीट्स निकाले और इसमें इस्तेमाल किये गये अंग्रेजी शब्दों के अर्थ लोगों से पूछे। वेबसाइट ने इस टेस्ट के लिए ट्वीट के बाकी शब्दों को ब्लर कर दिया था। देश की जानी-मानी पत्रकार बरखा दत्त ने भी इस टेस्ट में हिस्सा लिया और 12 में से 10 शब्दों के सही अर्थ बताये। बरखा दत्त ने ट्वीट कर लिखा, ‘शशि थरूर के क्विज में मैंने 12 में से 10 नंबर हासिल किये।’ बरखा दत्त के इस ट्वीट का जवाब देते हुए शशि थरूर ने ट्वविटर पर लिखा, ‘एक बार के लिए बरखा दत्त ने मुझे पूरी तरह से चुप करा दिया।’ दरअसल शशि थरूर द्वारा इस्तेमाल किये गये ये शब्द इतने कठिन हैं कि अच्छे खासे लोग भी चकरा जाते हैं।

Ha ha ! I got 10 out of 12 on the @ShashiTharoor quiz! How do you measure up? https://t.co/jU4zXPJu2P

— barkha dutt (@BDUTT) January 20, 2018