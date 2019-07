24 जुलाई को देश के 49 एक्टिविस्ट, बुद्धजीवियों और फिल्म मेकर्स की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हाल में हुईं दुखदायी घटनाओं खासतौर से मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए अपना कंसर्न जाहिर किया। चिट्ठी लिखने वाले 49 लोगों में से एक थीं बांग्ला फिल्म मेकर अपर्णा सेन। इसी मुद्दे पर अपर्णा 25 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं।

इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ही रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी स्टूडियों में बैठ उनसे फोन पर सवाल पूछने लगे। अपर्णा ने अर्नब के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और फोन एक किनारे रख दिया। लेकिन अर्नब पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लगातार सवाल पूछते रहे। सवाल पूछते समय उनकी आवाज भी काफी ऊंची थी। वो लगातार 13 मिनट तक बिना दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिले सवाल दागते गए।

अपर्णा सेन से अर्नब गोस्वामी के इन सवालों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो पर लोगों ने अर्नब गोस्वामी का खूब मजाक उड़ाया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी अर्नब गोस्वामी के उस वीडियो को शेयर करते हुए उनपर निशाना साधा। संजय निरुपम ने अर्नब को पागल करार देते हुए ट्वीट किया- ये सचमुच पागल हो गया है। इसे जल्दी डॉक्टर तक पहुंचाना जरूरी है। संजय निरुपम अपने इस ट्वीट को लेकर लोगों के निशान पर आ गए। यूजर्स उन्हें ही भला बुरा कहने लगे।

हालांकि अर्नब और अपर्णा सेन के इस वीडियो पर अपर्णा सेन की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि, ‘कौन कहता है कि अर्नब से बहस में कोई जीत नहीं सकता। अपर्णा ने जिस तरह से उन्हें हैंडल किया वो वाकई में लाजवाब है।‘

Most people thought it was impossible to handle Arnab’s verbal assault in a news debate….but filmmaker, screenwriter and actress #AparnaSen just showed how it’s done #TheNationNowKnows pic.twitter.com/JPoZqJGpja

— The DeshBhakt (@akashbanerjee) July 25, 2019