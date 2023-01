हमारे परिवार की कश्मीरियत ने संगम से फैलाई गंगा-जमुनी तहजीब- बोले राहुल गांधी, वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता ने ली चुटकी

भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंगा-जमुनी तहजीब का जिक्र किया तो सोशल मीडिया यूज़र्स ने कई तरह के कमेंट्स किये।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो सोर्स – फेसबुक/कांग्रेस)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram