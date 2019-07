सोशल मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है। कभी बॉटलकैप चैंलेंज तो कभी फिटनेस चैलेंज। इन दिनों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर #sareetwitter ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ महिलाएं साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। इसी के तहत बुधवार को सुबह प्रियंका गांधी ने भी साड़ी में अपनी एक फोटो ट्वीट की। तस्वीर में प्रियंका ऑरेंज कलर की साड़ी में दिख रही हैं। इस फोटो को पोस्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा- मेरी शादी वाले दिन सुबह की पूजा के वक्त( 22 साल पहले)। इस कैप्शन के साथ प्रियंका गांधी ने #sareetwitter भी टैग किया है।

Morning puja on the day of my wedding (22 years ago!) #SareeTwitter pic.twitter.com/EdwzGAP3Wt

ट्विटर पर इस फोटो के आते ही कुछ लोग उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारक बाद देने लेगे। वहीं बहुत से लोग इस फोटो पर उन्हें ट्रोल भी करने लगे। @DiehardfrNation नाम के अकाउंट से लिखा गया- हैप्पी एनिवर्सरी प्रियंका गांधी। मैं हमेशा आपको ट्रोल करता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा। @shruttitandon ने लिखा- तांबे पर यदि सोना चढां दिया जाए तब भी तांबा तो तांबा ही रहता है, इंसान कितना भी दिखावा क्यों ना कर ले, ईश्वर कपड़ों से नहीं आत्मा से देखता है।

कुछ यूजर तस्वीर पर लिख रहे हैं कि पूजा में बैठी हैं आप औऱ माथे पर सिंदूर नहीं हैं, ऐसा कैसे? हालांकि सालगिरह की शुभकामनाओं और ट्रोलिंग के बीच बहुत से यूजर्स ऐसे भी रहे जो प्रियंका की साड़ी में अन्य तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं।

बता दें कि #sareetwitter मंगलवार को दिन भर चर्चा में रहा। इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर तमाम महिलाओं ने साड़ी में अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि इस साड़ी हैशटैग के जवाब में मुंबई पुलिस ने #khaakitwitter शुरू कर दिया। इस हैशटैग के साथ तमाम पुलिसवाले खाकी में अपनी तस्वीरें शेयर करने लगे।

Khaki has its own charm, doesn’t it? #KhakiTwitter

A shout out to all our police friends across the country, let’s share some #KhakiSwag in a uniform we all take pride in, with #KhakiTwitter Do tag fellow officers, more the ‘Khakier’ pic.twitter.com/Lr2OU97o7Z

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) July 16, 2019