कांग्रेस नेता ने बताया क्रिएटिविटी का नमूना, लोगों ने इस तरह दिखाया आईना

आसाराम को रेप का दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व में उनसे रिश्ता रखने वाले नेताओं पर तंज जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। इस तस्वीर में लिखा है कांग्रेस के बापू और बीजेपी के बापू। कांग्रेस के बापू में जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीर है। जबकि बीजेपी के बापू में आसाराम और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि यह तस्वीर उन्हें व्हाट्सअप पर मिली है। इस तस्वीर को उन्होंने क्रिएटिविटी का नमूना बताया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो डाले थे। गुरुवार को कांग्रेस ने रेप के दोषी और आरोपी बाबाओं के साथ मोदी की तस्वीरें डाली थीं। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह तस्वीर पोस्ट की है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस ट्वीट के जवाब में कई यूजर्स ने उन्हें तस्वीरों से ही जवाब दिया। और बाबाओं के साथ कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें पोस्ट की।

This via whatsapp. Peak creativity! pic.twitter.com/asEdUMAvMT

एक यूजर ने लिखा, “क्या आप सचमुच में नेहरु, इंदिरा के इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहती हैं।” एक यूजर ने शशि थरूर की तस्वीरें डाल कर लिखा है कि ये हैं कांग्रेस के बापू। विकास जांगिड नाम के एक यूजर ने लिखा, “मैडम इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए की कांग्रेस से लोगों का मन ही टूट जाए।” एक शख्स ने लिखा, “बस यही हरकत कांग्रेस को सत्ता से दूर धकेल देती है, लगे रहो, कांग्रेस मुक्त कर्नाटक होकर रहेगा।” एक यूजर ने लिखा, “बापू ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस का विलय कर देना चाहिए, हमलोग इस काम को पूरा करेंगे।” एक यूजर ने कहा, “जरा अपने विचार इस पर भी डाल दीजिए मोहतरमा। मुझे पता है कि आपके पास कोई जवाब नही होगा, पर मुझे आपके दोहरे रवैये को दिखना जरूरी है।” एक यूजर ने लिखा कि आपकी नेता रेणुका चौधरी ने कास्टिंग काउच को लेकर जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है।

This also

No creativity

Only reality pic.twitter.com/fuW78OZY9A

— gab.ai/TheCol (@desertfox61I) April 27, 2018