केंद्र पर भड़कीं प्रिया दत्त, पूछा- पीएम मोदी हैं या अमित शाह?

पिछले काफी समय से किसी न किसी मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आती रही है। ताजा हमला केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने किया है। प्रिया दत्ता ने बीजेपी से पूछा है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज़ हूं कि प्रधानमंत्री कौन हैं? मोदी या अमित शाह? प्रिया दत्त ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मैं यहां परेशान हूं.. कौन प्रधानमंत्री है? मिस्टर मोदी या अमित शाह? वे वर्तमान सरकार के चेहरे प्रतीत होते हैं, बयान देते है, फैसले लेते हैं… क्या हमारे पीएम रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं। उनके मन की बात क्या है।”

प्रिया दत्त के ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि आप तो केवल दो बीजेपी के लोगों में कंफ्यूज हैं लेकिन करोड़ों लोग आईएनसी की लीडरशिफ को लेकर कंफ्यूज हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, “कम से कम आप दो बीजेपी नेताओं के बीच कंफ्यूज हैं लेकिन 1.3 बिलियन से भी ज्यादा लोग कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर कंफ्यूज हैं। एक भी एकल कांग्रेसी न दिखाई देता, न सुनाई देता और न ही प्रेरणादायक है। कांग्रेस पूरी तरह से लीडरलेस है।” एक ने लिखा, “कांग्रेस वालों को रिमोट कंट्रोल वाले की ही आदत है जो 10 साल में पक गई है, तो आपको भी सभी रिमोट वाले ही दिखेंगे।” एक ने लिखा, “हां बिलकुल सोनिया-मनमोहन की तरह।” इसी तरह कई लोगों ने प्रिया दत्त के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

I am confused here…who is the prime minister ???? Mr. Modi or is it Amit shah ?? He seems to be the face of the present govt, making statements, taking decision…. Kya hamare PM remote control pe chal rahe hai. Unki mann ki baat Kya hai — Priya Dutt (@PriyaDutt_INC) April 6, 2018

At least you are confused between 2 individuals of BJP but 1.3+ billion people are confused about INC’s leadership. Not even a single congressman is visible, audible or an inspiration. The INC is absolutely leaderless. — Pratik (@pratik_tarafdar) April 6, 2018

@INCIndia walo ko remote control wale ki he aadat hai jo 10 saal mein pakk gayi hai. Toh apko sab remote wale he dikhenge. — SB (@Proud_Dogra) April 6, 2018

Yes probably like Sonia-Manmohan, reminds you of that. — Jayendran Menon (@Dayamaitreya) April 6, 2018

बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के 38वें स्थापना दिवस के मौके पर रैली कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेंक्स में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब तीन लाख पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। गुरुवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बैठक कर अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा की थी।

