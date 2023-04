राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज पर भड़के कांग्रेस नेता, बोले- हम जीभ काट लेंगे, आ रहे ऐसे रिएक्शन

तमिलनाडु कांग्रेस के एससी/एसटी विंग डिंडीगुल में कार्यकर्ता राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध करने सडकों पर उतरे थे, इसी दौरान जिला प्रमुख मणिकंदन ने विवादित बयान दिया!

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (REUTERS/ Anushree Fadnavis/File Photo)

