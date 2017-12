मोदी नीच इंसान: मणिशंकर अय्यर पर फूटा गुस्सा, लोग बोले- ‘चायवाला’ पर मिलीं 44 सीट, अबकी मिट जाएगी कांग्रेस

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने पीएम मोदी पर की गई उनकी टिप्पणी को भयानक बताया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूर्व में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘नीच आदमी’ तक कह दिया था। इस पर सोशल मीडिया में भईयाजी ट्वीट कर लिखते हैं, ‘मणिशंकर अय्यर ने जब पीएम मोदी को चायवाला कहा था तब पार्टी 44 सीटों पर सीमित हो गई थी। अब उन्होंने पीएम को नीच आदमी कहा है। 2019 में कांग्रेस इतिहास बन सकती है।’

वहीं भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने ट्वीट कर लिखा, ‘मणिशंकर अय्यर की भयानक टिप्पणी। वह कैसे किसी को भी नीच कह सकते हैं? शर्मनाक!’ एक कमेंट में लिखा गया कि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का नामांकन भरते ही शुरू हो गई है। 2019 में कांग्रेस का अंतिम संस्कार होगा। समीर लिखते हैं, ‘कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है।’ वहीं एक कमेंट में मणिशंकर का समर्थन करते हुए लिखा गया, ‘उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा।’ वरुण शर्मा लिखते हैं, ‘मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे को इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं देख सकते। आखिर वह भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते।’ रजत शुक्ला लिखते हैं, ‘कांग्रेस अब इतिहास है। चुनाव में कहीं भी एक सीट नहीं मिल रही।’

Terrible remark by Mani Shankar Aiyar! How can he call anyone ‘neech ‘ ? Shameful!

When Mani Shankar Aiyar called Modi a ‘Chaiwala’, Nation restricted Congress to 44 seats, Now he called him a ‘Neech Aadmi’, Congress might become history in 2019.

Nothing is shameful for such politicians who Invite to Pakistan for disturb Indian Government.

Mr Mani Shankar Aiyyar Ji has lost his mental balance.

Jesus Christ has said—

“Thou Forgive These People Thou Does Not Know What They Are Doing/Saying”

So we should let his ideas/intellect perish on its own.

I feel sorry for him

