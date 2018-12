पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने खूब जोरशोर से चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के दौरान पांचों राज्यों में जीत के दावे किए। इन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के शिवपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर खूब तंज कसे। उन्हें कहा कि राहुल गांधी को दूरबीन से भी देखने पर कांग्रेस ढूंढे नहीं दिखेगी। शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि, ‘राहुल गांधी राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का सपना देख रहे है, जबकि यहां भाजपा का पैर अंगद की तरह जमा हुआ है, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, राहुल गांधी को शेख-चिल्ली की तरह सपने देखना बंद कर जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए।’

अब चुनाव परिणाम बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा अध्यक्ष के पूर्व में दिए गए बयानों पर तंज कसा है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कहा, ‘मैंने एक दूरबीन खरीदने के लिए कहा है। मैं इसे भाजपा अध्यक्ष को गिफ्ट में दूंगा। उन्होंने कहा था कि तीनों राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस को देखने के लिए दूरबीन की जरुरत होगी।’ बता दें भाजपा की मजबूत पकड़ वाले तीनों राज्यों से कांग्रेस ने सत्ता छीन ली। एक दशक से भी लंबे वक्त बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी है जबकि राजस्थान में पांच साल बाद पार्टी ने वापसी की है।

Kapil Sibal, Congress: I have asked for a telescope to be bought, I will then gift it to the BJP President. He had said that after the elections in these 3 states one would need a telescope to see Congress pic.twitter.com/czsaX0SAez

