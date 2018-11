कांग्रेस ​नेता दिव्या स्पंदना ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इसकी कड़ी भर्त्सना भी हो रही है। ये निंदा न सिर्फ भाजपा बल्कि दिव्या की अपनी पार्टी कांग्रेस के भीतर भी हो रही है। अपने नेता के अपमान से नाराज भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में नैतिकता ​खत्म हो गई है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि वह पीएम मोदी के विरुद्ध दिव्या स्पंदना के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को मंजूर नहीं करते हैं।

बता दें कि अभिनेत्री से नेता बनी दिव्या स्पंदना ने ये ट्वीट उस फोटो पर किया जिसमें पीएम मोदी सरदार पटेल की गुजरात में स्थित मूर्ति स्टैच्यू आॅफ यूनिटी के पैरों के पास खड़े दिख रहे थे। इस मूर्ति का उदघाटन बुधवार (31 अक्टूबर) को किया गया था। दिव्या स्पंदना ने अपने ट्वीट में कहा था ,”क्या यह चिड़िया की बीट है?”

Is that bird dropping? pic.twitter.com/63xPuvfvW3

दिव्या स्पंदना के ट्वीट पर जवाब देते हुए भाजपा ने कहा,” शायद नहीं, ये कांग्रेस की नैतिकता है जो गिर रही है। सरदार पटेल के लिए ऐतिहासिक तिरस्कार + नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा = ऐसी भाषा। साफतौर पर यही राहुल गांधी की प्यार की राजनीति है।

Ummm no, it is the values of the Congress that are dropping.

Historical disdain for Sardar Patel + Pathological dislike for @narendramodi = Such language.

Clearly, @RahulGandhi’s politics of ‘love’! https://t.co/1TPCY7Fs4d

— BJP (@BJP4India) November 1, 2018