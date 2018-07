दक्षिण फिल्मों की अभिनेत्री और कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है। राम्या के नाम से भी जानी जाने वाली कांग्रेन नेता दिव्या स्पंदना ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, “मोदी जी आपका दामाद मिल गया है।” दिव्या ने सोमवार (9 जुलाई) को सुबह 5:20 बजे यह वीडियो ट्वीट किया था, जिसे खूब देखा जा रहा है। वीडियो में राखी सावंत एक कार में सफर करती हुई और अपने पुरुष साथी के बारे में बातें करती हुई दिखाई देती हैं। राखी सावंत कहती हैं, ”सब कह रहे मुझे कब दूल्हा मिलेगा.. कब दूल्हा मिलेगा.. लो खुश हो जाओ मिल लो इनसे.. देखो मिल चुका है, न्यूयॉर्क में हूं, यूएस में हूं और ये रहा मेरा दूल्हा…।” राखी दूल्हे का कुछ नाम पुकारती हैं जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, वह उससे लोगों को हाय कहने के लिए कहती है। दोनों वीडियो में खिलखिलाते हुए नजर आते हैं।

वीडियो में राखी आगे कहती हैं, ”सभी भारतीय अब तुम्हें देख रहे हैं, जिनमें मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, मोदी जी मेरे बड़े प्रशंसक हैं, मैं एक बॉलीवुड अभिनेत्री हूं।” इसके बाद राखी कहती हैं, ”तो देखो भई मोदी जी आपके दामाद को मिल लो जी, देखो मुझे इंडिया में कहीं लड़का नहीं मिला, न्यूयॉर्क में आकर मिल गया..।” राखी के इस वीडियो को कांग्रेस नेता ने डाला ही था कि लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई।

बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी पीछे नहीं रहे और वह एक पुराना वीडियो निकाल लाए जिसमें एक महिला राहुल गांधी से शादी करने की बात रखती हुई दिखाई देती है। यह वीडियो जब आया था तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तजिंदर बग्गा इस वीडियो के कैप्शन लिखते हैं, “सोनिया जी आपकी बहु मिल गई है।” प्रतिक्रियाओं की फेहरिस्त में एक यूजर कहीं से वह पुराना वीडियो निकाल लाता है जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद गुफराम आजम राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए कहते हैं कि उन्हें चाहे कुछ बनाओ लेकिन नेता न बनाओ।

