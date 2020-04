रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को डिबेट के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। नागपुर में दर्ज एक एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही SC ने मुंबई पुलिस से अर्णब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए।

इससे पहले कोर्ट में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों की वकालत कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अर्णब से कहा था- आप इस तरह के विवादित बयान देकर देश में साम्प्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं तो आप इन्हें इस स्तर पर कैसे रोक सकते हैं? जांच हो जाने दीजिए।

हालांकि कोर्ट में अर्णब की खिलाफत पर कपिल सिबल को सोशल मीडिया में ट्रोल होना पड़ा। लोगों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाते हुए लिखा कि आज तक कपिल सिब्बल ने अपनी जिंदगी में कोई केस जीता भी है। वहीं बहुत से यूजर्स ने तो यहां तक लिखा कि वरिष्ठ महिला पत्रकार बरखा दत्त को गालियां देने वाला आज कोर्ट में ज्ञान बांट रहा है। देखिए किस तरह से कपिल सिब्बल को लोगों ने ट्रोल किया:

इसको सायद पता नही ! डिवेट में इंवेस्टिगेसन पर बहस ही नही हो रही थी सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल पूछे जा रहे थे सवाल पूछने पर भी कभी Fir होती है??? — MANISH SHARMA(@ManishSharmash9) April 24, 2020

Vulture.. Misguide law.. Kapil sibbal’s unfair practice.. Communal twist is part of his argument. — Pawan Singh (@PawsnSingh) April 24, 2020

Justice has no color and religion.. Bizarre argument by kapil sibbal. — Pawan Singh (@PawsnSingh) April 24, 2020

After losing many high profile cases like ram mandir kapil sibal is up against arnab now..

Results will be the same. — Dr.Milind Shah (@Child_Dentist) April 24, 2020

Kapil sibal is wakil of those who are against Hindus and India ex. Congress and Muslim — Ranjan singh (@singh2_usman) April 24, 2020

As expected, the one and only Kapil Sabil on the other side with his bad poetry — ཨོཾ (@_PrishaYani0922) April 24, 2020

बता दें कि अर्णब गोस्वामी पर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पिछले दिनों अपने चैनल रिपब्लिक टीवी पर एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत एक और की भीड़ द्वारा हत्या कर देने के मुद्दे पर डिबेट शो के दौरान अर्णब गोस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की। इस मामले में महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने अर्णब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

