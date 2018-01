कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके अजय माकन ने मौजूदा सूचना व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल पर कार्रवाई की मांग की है। पोर्टल की एक खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अजय माकन ने रविशंकर प्रसाद से कहा है कि देखिए किस तरह से अपमानजनक खबर लिखी गई है। खबर में हालिया इतिहास के 20 सबसे खतरनाक संप्रदायों/पंथों का जिक्र किया गया है। इस सूची में चौथे स्थान पर ‘हरे कृष्ण’ मूवमेंट को रखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है कि इसके लोग बाल शोषण से लेकर यौन शोषण जैसे गंदे काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि इस संस्था से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

अजय माकन ने इस खबर के स्क्रीनशॉट को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए माकन ने लिखा – रविशंकर प्रसाद जी इस एकतरफा और अपमानजनक पोस्ट को देखिए..इसमें MSN न्यूज़ दावा कर रहा है कि ‘हरे कृष्ण’ दुनिया के 20 खतरनाक पंथों में चौथे पायदान पर है। भगवान कृष्ण का भक्त होने के नाते मैं ‘हरे कृष्ण’ द्वारा किये गए बहुत से अच्छे कामों को जानता हूं। इस संस्था के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं। अजय माकन के इस ट्वीट पर फिलहाल तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

.@rsprasad ji,

Kindly see a one-sided & derogatory post at msn news claiming 'Hare Krishna' as 4th of 20 most dangerous sects in the world!

Being a believer in Lord Krishna,I know the good work done by 'Hare Krishna'- Allegations against 'Hare Krishna' are far away from reality! pic.twitter.com/SCyKMMUTwo

— Ajay Maken (@ajaymaken) January 5, 2018