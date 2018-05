वीडियो: कर्नाटक में वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार को पब्लिक ने लिया घेर, चिल्लाने लगे मोदी-मोदी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान फुल स्पीड में है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कर्नाटक के बैंगलुरु के डूपादहल्ली इलाके में कांग्रेस का एक उम्मीदवार जब लोगों से वोट मांगने पहुंचा, तो उसे अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। इस घटना से जुड़ा वीडियो ट्विटर पर कई लोग शेयर कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक नेता घास-फूस की बनी झुग्गियों के बगल में लोगों से घिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लंबनी गांव का है। इस शख्स को घेर कर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। नेता जी लोगों को समझा रहे होते हैं, लेकिन लोग सुनने से इंकार कर देते हैं, उनका हंगामा जारी रहता है। इस दौरान एक शख्स ने अपने हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी पकड़ रखा है। यहां जमकर हंगामा हो रहा है। कुछ देर के बाद नेता जी मुड जाते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ती है।

Hahaha! This is EPIC. #NaavuModiJothe in action. Look how a Lambani Hamlet in Doopadahalli gives @INCKarnataka candidate a warm, rather HOT welcome. Modi Modi chants and asks him not to enter the village and he cools his heels in his car 😛 Thanks @shakkuiyer pic.twitter.com/TsICKHAQJY

— Suresh N (@surnell) May 3, 2018