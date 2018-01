1 किलो आपराधिक रिकॉर्ड में मिलाएं एक लीटर भगवा रंग, कांग्रेस का ‘रेसिपी’ वीडियो से योगी पर वार

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कर्नाटक दौरे के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। सीएम सिद्धारमैया ने ‘बीजेपी और आरएसएस’ को हिन्दू उग्रवादी करार दिया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बैंगलुरु में आयोजित रैली में सिद्धारमैया के हिंदू होने पर ही सवाल उठाया था। योगी ने पूछा था कि कि अगर सिद्धारमैया हिंदू हैं तो वह गोमांस खाने वालों की वकालत क्यों करते हैं? ताजा हमले में कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा, ‘बीजेपी के स्टार प्रचारक बनने की रेसिपी यहां पर है, लेकिन इसको आजमाने की सलाह हम आपको नहीं देते हैं।’ वीडियो में आगे दिखाया गया है-क्रिमिनल रिकॉर्ड एक किलो, इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर चल रहे कथित आपराधिक मामलों की एक सूची डाली गई है। इसके बाद वीडियो में एक कपड़े को एक लीटर भगवा रंग में रंगते दिखाया गया है। कांग्रेस की इस रेसिपी में लिखा है कि अब इसमें घड़ियाली आंसू आधा कप मिलाइए। इस दौरान वीडियो में योगी आदित्यनाथ को संसद में रोते हुए दिखाया गया है।

Here’s a recipe for a BJP star campaigner. We don’t recommend it. pic.twitter.com/j5lIAvc4Oa

— Congress (@INCIndia) January 11, 2018