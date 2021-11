कांग्रेस और कमीशन एक सिक्के के दो पहलू, जेपी नड्डा के तंज पर बोले यूजर्स- JPC के हवाले करें राफेल डील, सामने आ जाएगा बीजेपी का सच

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी दो दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे तो कांग्रेस पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि उनकी बात सोशल मीडिया पर लोग बरस पड़े और बीजेपी के साथ नड्डा को जमकर खरी खोटी बातें सुनाईं।

उत्तराखंड के चमोली में आयोजित ‘शहीद सम्मान यात्रा’ में उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है और जहां NDA है, जहां भाजपा है वहां मिशन है। उन्होंने कहा कि मैं आज ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने सभी संग्राम में अपने आप को समर्पित किया। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। मैं इसे वीर भूमि कहता हूं। उत्तराखंड के आज लगभग 1 लाख 15 हजार सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 1972-2014 तक फौजी भाईयों को बरगलाया गया। उनकी एक नहीं सुनी गई। उनकी शहादत और देशभक्ति का मजाक उड़ाया गया, ये कांग्रेस की देन है।

उधर, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि JPC के हवाले करें राफेल डील, सामने आ जाएगा बीजेपी का सच। उनका कहना था कि डील में जमकर कमीशन खोरी हुई और सरकार उसे दबाकर कांग्रेस पर तोहमत लगा रही है। एक यूजर ने लिखा- उत्तराखंड में पलायन बहुत है इस पलायन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वोट नहीं मिलेगा। शिव प्रताप मौर्य ने लिखा- चुनावी मेढ़क बाहर निकल चुके है टर्र टर्र करने। शेख जावेद ने लिखा- कमीशन की बात भी कौन कर रहे हैं, जिन्होंने देश को 50% में सेल कर दिया है।

Congress & commission are two sides of the same coin. Wherever there is Congress, there is commission. Where there are NDA and BJP, there is a mission: BJP President JP Nadda at 'Shaheed Samman Yatra' in Chamoli pic.twitter.com/9Y37gyUyLo

