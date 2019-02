कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के 3 घंटे बाद भी पीएम मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फोटोशूट करा रहे थे। कांग्रेस के इस आरोप के बाद भाजपा ने इसका खंडन किया है । लेकिन कांग्रेस के आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इस मुद्दे पर खूब कमेंट कर रहे हैं। शुक्रवार को तो फोटोशूट सरकार का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। बता दें कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस हमले के बाद से देश में गम और गुस्से का माहौल है।

हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि जिस वक्त पूरा देश जवानों की शहादत से गम में डूबा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक शूटिंग और नौकायन में व्यस्त थे। स्क्रोल डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने दावा किया कि फिल्म की शूटिंग शाम में 6.30 बजे तक चली। इसके बाद उन्होंने शाम 6.45 बजे चाय और नाश्ता किया। आतंकी हमले के बाद ऐसा होना काफी भयावह है। मोदी अपनी ब्रांडिंग और फोटोशूट में व्यस्त थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि ‘पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की खबर के तीन घंटे बाद भी ‘प्राइम टाइम मिनिस्टर’ फिल्म की शूटिंग करते रहे। देश के दिल व शहीदों के घरों में दर्द का दरिया उमड़ा था और वे हंसते हुए दरिया में फोटोशूट पर थे।’ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी फोटोशूट सरकार का हैशटैग इस्तेमाल किया।

One normal human being doesn’t change that many numbers of clothes in a year the way #PhotoShootSarkar does in one day. He can talk to mountains, wave to , survive with air and water . Can work for 18hours a day. New way of life? Scientists should study this Super human! — Pradhan (@serious_sharkzm) February 23, 2019

Hey modi bhakths, atleast try to learn how the time goes…. It’s been almost 4 when he addressed a rally where he didn’t mention any word about the terror attack. #photoshootsarkar — Risvan PK (@pkrisvan) February 23, 2019

Questions On National Security Need To Be Asked And Prime Minister Is Duty Bound To Answer Them #PhotoShootSarkar — irfankhan241077 (@irfankhan241071) February 23, 2019

How can one expect period of mourning from a PM @narendramodi who was busy in a #PhotoShootSarkar — Yasir Mohammed (@YasirMo21062669) February 23, 2019

What comes first? Country or photo-shoot#PhotoShootSarkar — SuranjanaRB (@SuranjanaRb) February 23, 2019

इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ट्वीट में फोटोशूट सरकार के हैशटैग को इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद शुक्रवार को यह हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। हालांकि सोशल मीडिया ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और पुलवामा हमले पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

