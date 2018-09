केरल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता पिनराई विजयन रविवार को इलाज के सिलसिले में अमेरिका गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब वे करीब तीन सप्ताह बाद वापस लौटेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कमला विजयन हैं। विजयन पहले 19 अगस्त से 17 दिनों के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना विदेश जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने विदेश जाने से पहले राज्यपाल पी. सदाशिवम से मुलाकात की और इलाज कराने जाने के लिए अपने विदेश दौरे के बारे में बताया। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री ई पी. जयराजन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि हासिल करेंगे।

कम्युनिस्ट नेता के इलाज के लिए अमेरिका जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ने लिखा कि, “सीएम विजयन जल्द से ठीक हो जाएं। लेकिन अमेरिका तो पूंजीवादी देश है। वे चीन, क्यूबा और वेनेजुएला क्यों नहीं गए। हर पल कम्युनिस्ट अमेरिका पर आरोप लगाते रहते हैं। यदि भारत सरकार अमेरिकी सरकार के साथ किसी संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करती है तो कम्युनिस्ट अपने विचारधारा की वजह से उसका जमकर विरोध करेंगे।”

CM should get well soon.

But US is capitalist country..why not China Cuba or Venezuela

Communists blame, accuse US with every breath… — Political Res. Centr (@cprd_india) September 2, 2018

एक अन्य यूजर लिखते हैं, “नहीं, ऐसा नहीं है! असल में कॉमरेड ने राज्य में कभी स्वास्थ्य सेवा को बेहतर नहीं बनाया। यहां के नेता इलाज के लिए या तो पड़ोसी राज्य कर्नाटक जाते हैं या फिर विदेश। केरल के कर्मचारियों को अभी 7वां वेतनमान के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है।”

No, it’s not so! Actually comrades never developed good healthcare in the state..Be it public or Neta almost all go to neighbouring state Karnatak or fly to foreign for treatment.. Kerala employee still not getting salary as per as 7th pay scale .. — Anil (@raj_anilsharma) September 2, 2018

इसी तरह के कुछ अन्य कमेंट आए हैं, “केरल के लोगों को अपने नेता को बीमारी के बारे में जानने का अधिकार है, जो अमेरिका अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, किसी भी भारतीय अस्पताल में नहीं।” “केरल का विकास अमेरिका के साथ।”

इसी तरह एक ने लिखा, “केरल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता पिनराई विजयन जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हैं कि कैसे राज्य के अस्पतालों को चलाना चाहिए और दावा करते हैं कि उनके राज्य में स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहतर है, वो खुद इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं।”

Kerala CM & Communist leader Pinarayi Vijayan who advised Yogi Adityanath how to administer state run hospitals and who claims his state is leading in health care; is heading to US for medical treatment. Wishing him good health ! — Anand Paranjape (@anandparanjape) September 3, 2018

