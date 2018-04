फनी फोटो शेयर कर बोलीं महिला ओलिंपिक रेसलर- सुशील कुमार अब मुझे खुद को उठाने नहीं देंगे

भारत के दिग्गज पहलवान सुशील कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। सुशील ने पुरुषों की 74 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के जोहानेस बोथा को 10-0 से मात देकर राष्ट्रमंडल खेलों का तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले, सुशील 2010 दिल्ली और 2014 ग्लास्गो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। इस जीत के साथ ही उन्होंने अपने पदकों की हैट्रिक पूरी की है। सुशील की इस जीत पर उनके फैन्स सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी दो फोटोज पर फैन्स जमकर मजे ले रहे हैं। फोटोज में सुशील कुमार कनाडा की महिला पहलवान एरिका वीबे के साथ नजर आ रहे हैं। फोटोज अपने आप में ही काफी मजेदार हैं।

एरिका वीबे ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन्हें शेयर किया है। फोटोज 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की हैं, जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 की फोटो में सुशील और एरिका एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं लेकिन 2014 ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स की फोटो ज्यादा मजेदार है। 2014 में एरिका ने सुशील कुमार को अपनी गोद में उठा रखा है। इसी फोटो पर मजेदार रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। फोटोज शेयर करते हुए एरिका ने लिखा, “सुशील कुमार अब मुझे खुद को उठाने नहीं देंगे #4yearslater #Commonwealth” इन तस्वीरों ट्विटर यूजर्स के कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही ट्विटर यूजर्स ने दोनों जीतने की बधाई भी दी है। देखिए ये मजेदार रिएक्शन्स!

Congratulations Erica !! Probably @WrestlerSushil will allow you after @Tokyo2020 — Vishesh विशेष (@Vishesh4) April 12, 2018

This is awesome!! — BHAVESH AMBEKAR (@bhavesh_ambekar) April 12, 2018

Paaji Kudi Chaa Gae — સુપર કિંગ ગોહિલ (@gohil_07) April 13, 2018

woman empowerment — Shubham D’ (@Id200shubhamD) April 13, 2018

The best Moment — Santosh (Santy) (@IamSantyKool) April 12, 2018

Well done sushil & Erica…All the best for next common wealth games — Footbalindia (@Footbalindia) April 12, 2018

