भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच इस वक्त तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (14 जुलाई) को लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और भारत के सामने 323 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय टीम हासिल करने में नाकाम हो गई और 50 ओवर में 236 रनों पर ऑल आउट हो गई। शनिवार के मैच में भारत के सभी खिलाड़ी बारी-बारी से बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, गेंदबाज युजवेंद्र चहल भी मैदान पर बैटिंग करने आए। चहल की बल्लेबाजी के दौरान इंग्लैंड के कमेंटेटर ने उन्हें लेकर काफी हैरान करने वाला कमेंट किया, जिसे लेकर ट्विटर पर भारतीय फैन्स ने जमकर गुस्सा निकाला।

दरअसल, 48वें ओवर के दौरान चहल बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने रन लेने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही वह अपनी जगह पर वापस आ गए। चहल उस दौरान काफी असहज भी लगे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बल्लेबाजी में जल्दी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। चहल को इस तरह असहज देखकर कमेंटेटर ने कहा कि चहल बिल्कुल वैसा कर रहे हैं जैसा कोई कुत्ता फ्रिज्बी का पीछा करते हुए करता है। कमेंटेटर की इस टिप्पणी को लेकर भारतीय फैन्स ने ट्वीटर पर उनकी जमकर क्लास लगा दी। ट्विटर यूजर्स के मुताबिक यह टिप्पणी कमेंटेटर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान ने की है।

Like a dog chasing Frisbee! @Swannyg66 throws a racist comment on Yuzvendra Chahal. #ENGvIND pic.twitter.com/v57HOp20Ri — Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 14, 2018

@GraemeSwannyboy compares Chahal with "a dog chasing a frisbie". Understand his English frustration, as the #threepussies got punked by the Belgians 2-0! Enjoy today's ODI win as a 'consolation prize' from India! #IndiaVsEngland — Rupsayar (@Rupsayar) July 14, 2018

Commentator commenting alongside the ever gracious Wilkins in 49th ovr said "chahal is like a dog chasing a frisbee" . I think thats disgusting and racist. @SonySixHD @BCCI @imVkohli @yuzi_chahal — Rituraj (@sailortweets) July 14, 2018

Idk who the english commentator ws during the last 10 overs but calling @yuzi_chahal "a dog chasing a frisbee" is absolutely cheap and uncalled-for… Let me remind england they don't have a world cup and they've invented the damn game… #INDvsENG — PaulieFrickinWalnuts (@ARathod777) July 14, 2018

These English commentators just compared #Chahal to a Dog chasing Frissbee.!!! Seems #Chahal offended that so called white bloods with a straight drive.

They do forget the line and this isn’t the first time.!!! Repeat offenders. #ENGvIND #RoyalLondon series — DARSHAN THAKER (@darshanthaker) July 14, 2018

Commentator commenting alongside the ever gracious Wilkins in 49th ovr said "chahal is like a dog chasing a frisbee" . I think thats disgusting and racist. @SonySixHD @BCCI @imVkohli @yuzi_chahal — Rituraj (@sailortweets) July 14, 2018

बता दें कि मेजबान इंग्लैंड ने शनिवार को लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को 86 रनो से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 322 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरे ओवर खेलने के बाद 236 रनों पर ढेर हो गई। भारत का आखिरी विकेट 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल (12) के रूप में गिरा।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App