कपिल शर्मा ने सुबह-सुबह किया ऐसा ट्वीट कि एक ने पूछा- भाई कोई देवी तो नहीं आई?

ऐसा लगता है कि मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ विवादों का नाता जुड़ चुका है। पत्रकार विक्की लालवानी द्वारा कपिल शर्मा पर गाली-गलौच करने का आरोप लगाने के बाद कपिल शर्मा ने पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। कपिल शर्मा का कहना है कि पत्रकार को 25 लाख रुपए नहीं दिए इसलिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हाल ही में किए अपने ट्वीट में कपिल ने यह स्पष्ट किया कि इससे पहले जो उनके हैंडल से ट्वीट हुए थे वह उन्होंने ही किए थे लेकिन उनकी टीम ने वह ट्वीट डिलीट कर दिए थे।

अपने नए ट्वीट में कपिल शर्मा ने लिखा, “मैंने जो लिखा था अपने दिल से लिखा था। वो मेरी टीम थी जिसने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था लेकिन मैं इस कु.. बिकाऊ रिपोर्ट से डरने वाला नहीं हूं। वह कुछ चंद पैसों के लिए किसी के लिए कुछ भी लिख देगा। शर्मनाक।” कपिल शर्मा के इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतियक्रिया देते हुए उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “भाई कोई देवी तो नहीं आई।” एक ने लिखा, “भाई मानसिक तौर पर परेशान है क्योंकि डॉक्टर गुलाटी जो नहीं आ रहा है।”

Maine jo b likha tha apne dil se likha tha.. it was my team who deleted my tweets .. But main is kutte bikaayu reporter se darne wala nahi hu.. he can write anything for anybody just for few bucks. Shameless — KAPIL (@KapilSharmaK9) April 7, 2018

भाई कोई देवी तो नहीं आई — billa mama (@billa_9_2_11) April 7, 2018

एक ने लिखा, “पहले भी समझाया था, इतना सस्ता नशा ठीक नहीं है लेकिन ऐसे ट्वीट्स कौन लिखता है भाई।” एक ने लिखा, “दिन-प्रतिदिन इसकी फैन फॉलोईंग कम होती जा रही है इसलिए इतना परेशान हो रहा है… भाई पहले जैसा हो जा, दुनिया बहुत खूबसूरत है।” एक ने लिखा, “कपिल भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, टीवी इंडस्ट्री द्वारा तुम्हें बैन किया जाना चाहिए। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था, मेरी सबसे बड़ी भूल जो कि अब नहीं होगी।” एक ने लिखा, “पाजी, समय आ गया है शराब छोड़ने का आपके स्वास्थ्य के लिए और साथ ही राष्ट्र के लिए भी।”

Pahle bhi samjhaya tha, itna sasta nasha theek nahi… BUT….

Aise tweets kaun likhta hai Bro.. — Doctor- Gulatii (@MashoorGulatii) April 7, 2018

Iski fan following km hoti ja rahi h day by day isiliye itna frustrated ho rha h ye…Bhai pehle jasa ho ja ..Duniya bahut khoobsurat hai.. — ER. SIDDHARTH SINGH (@sid010203) April 7, 2018

Kapil Bhai. Shame on you.. you should be banned by TV Industry… I was Big fan of you.. My big mistake… Not any more — Rakesh Gaur (@RakeshG94825309) April 7, 2018

Paaji, time to quit drinking for your own health as well as nation’s well being. — boozzoman (@boozzoman) April 7, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App