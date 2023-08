गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो पुतले से कर ली शादी, बच्चे भी हो गये! अजीब प्रेम कहानी जानकर हो जायेंगे हैरान

क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो का कहना है कि लोगों को यह थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है लेकिन नतालिया (प्रेमिका और गुड़िया का नाम) ही मेरी जीवनसाथी रहेगी।

डॉल से शख्स से कर ली शादी (फोटो सोर्स-इंस्टाग्राम)

