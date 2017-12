एअर इंडिया पैसेंजर के खाने में निकला कॉक्रोच, लोग बोले- ये तो फिर से नॉन-वेज सर्व करने लगे

एअर इंडिया के यात्री के खाने में कॉक्रोच मिलने का मामला बुधवार को सोशल मीडिया से सामने आया है। महिला यात्री ने खाने की प्लेट पर जिंदा कॉक्रोच मिलने को लेकर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अन्य यूजर्स ने भी इस पर एअर इंडिया की निंदा की। जबकि, कुछ लोग एयरलाइन कंपनी का मजाक बनाते दिखे। लोगों ने कहा कि ये तो फिर से नॉन-वेज सर्व करने लगे। बता दें कि कुछ साल पहले एअर इंडिया के एक यात्री ने आरोप लगाया था कि उसके खाने में छिपकली निकली थी। बहरहाल, ताजा मामले में हरिंदर बवेजा नाम की यात्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस बाबत ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, “प्रिय एअर इंडिया (टैग करते हुए) आपके दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज पर बिजनेस और फर्स्ट क्लास में यात्रियों के लिए खाने की प्लेट पर कॉक्रोच है।” ट्वीट में उन्होंने खाने की प्लेट की तस्वीर भी अपलोड की थी।

Dear @airindiain cockroaches on food plates at your Delhi Lounge for biz and first class passengers. Disgusting pic.twitter.com/LEy9GtrgTY

— Harinder Baweja (@shammybaweja) December 20, 2017